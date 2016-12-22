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Сибирячку обвинили в переводе денег бывшей жене боевиков
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Сибирячку обвинили в переводе денег бывшей жене боевиков
Общество, 10:57
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Сибирячку обвинили в переводе денег бывшей жене боевиков
Следователи в Томской области возбудили дело о финансировании терроризма. Задержана женщина, которая перечислила около 1 млн руб. на карту, зарегистрированную на имя бывшей супруги боевиков из Кабардино-Балкарии
Фото: скриншот с видео СК РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Томской области группу исламистов, которая через закрытые чаты в Telegram собирала деньги для боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом на своем сайте сообщили представители спецслужбы.

Задержанные, по данным силовиков, впоследствии передавали собранные деньги террористам. В группу, как указали в пресс-службе, входили россияне — сторонники создания «Всемирного исламского халифата» (теократического исламского государства).

В закрытых чатах мессенджера они размещали реквизиты банковских карт и платежных сервисов, через которые, как выяснили в ФСБ, можно было перевести деньги боевикам, воюющим в составе ИГ в Сирии.

Видео: СК РФ

В Томской области, как рассказали в Следственном комитете, уже возбуждено уголовное дело о финансирования терроризма (ч.1 ст. 205.1 УК РФ). По нему, по данным следователей, задержана жительница города Стрежевого.

В период с июня 2016 года по июнь 2017 года она, как указали в ведомстве, «посредством системы удаленного доступа» неоднократные совершала денежные переводы «для обеспечения деятельности ИГ». В общей сумме женщина, по информации сотрудников правоохранительных органов, «перечислила около 1 млн руб. на банковскую карту, зарегистрированную на имя ранее состоявшей в браке с участниками незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Кабардино-Балкарской Республики».

Дома и на работе у участников группы исламистов, а также у задержанной по этому делу женщины прошли обыски, рассказали в ФСБ и СК. По итогам следственных мероприятий силовики, по информации спецслужбы, изъяли банковские карты, «электронные инструкции по финансированию террористов», а также средства связи и религиозную литературу. 

В СК сообщили, что жительница Томской области, которую следователи заподозрили в перечислении средств бывшей жене боевиков, на допросе подтвердила «факты оформления банковской карты, передачи ее женщине, проживающей в Германии, [и] перечисления с ее ведома денежных средств на счета других лиц, взаимосвязанных с лицами, причастными к организации вооруженного формирования». Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). По ходатайству следствия она арестована.

Видео: СК РФ

На странице в YouTube представители ведомства опубликовали видео задержания «за содействие терроризму». На кадрах сотрудники ФСБ и полиции подходят к машине, из которой затем появляется женщина в парандже. После недолгого диалога ее под руки уводят сотрудники правоохранительных органов. Где именно была сделана эта видеозапись и кто на ней изображен, следователи не поясняют.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: исламисты , ФСБ , задержание
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