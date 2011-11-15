Ю.Лужков вышел от следователей в статусе свидетеля

Бывший столичный градоначальник Юрий Лужков покинул кабинет следователя, при этом в рамках уголовного расследования хищений из Банка Москвы статус свидетеля экс-мэра остался неизменным.

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Как рассказал журналистам адвокат бывшего мэра Москвы Генри Резник, следователи взяли с Юрия Лужкова и его защитника подписку о неразглашении данных следствия, именно поэтому юрист не смог сообщить подробности прошедшего допроса.

Между тем адвокат отметил, что Ю.Лужков ответил на все заданные ему вопросы. По словам Г.Резника, они договорились со следователем, что бывший мэр будет также при необходимости являться на допросы. Кроме того юрист сообщил, что заданные Ю.Лужкову вопросы касались обстоятельств дополнительной эмиссии акций Банка Москвы и выкупа ее московским правительством.

Напомним, Ю.Лужков прибыл сегодня, 15 ноября, на допрос в следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) России около 11 утра, допрос длился около 4 часов.

Ранее сообщалось, что Ю.Лужков вызывался для дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу, связанному с хищениями денежных средств в Банке Москвы. В частности, следствие интересовали вопросы, связанные с выкупом правительством Москвы в 2009г. в ходе дополнительной эмиссии акций ОАО "Банк Москвы". Позже указанная кредитная организация большую часть полученных от правительства Москвы денежных средств (около 13 млрд руб.) направила на кредитование ЗАО "Премьер Эстейт", которая, как полагает следствие, связана с компанией жены Ю.Лужкова Елены Батуриной.

Первоначально Ю.Лужков вызывался на допрос 28 октября 2011г., однако не явился на него в связи с тем, что находился за границей. 9 ноября бывший мэр столицы вернулся в Москву.