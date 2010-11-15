Двигатели на самолетах Airbus A380 будут заменены

Британская компания Rolls-Royce, которая является производителем двигателей Trent 900 для самолетов Airbus A380, намерена заменить двигатели на самых больших в мире пассажирских лайнерах. Как сообщает Associated Press, это связано с экстренной посадкой аэробуса, принадлежащего австралийской авиакомпании Qantas.

В течение нескольких дней Rolls-Royce планирует устранить неполадки на неисправных силовых установках, а затем вернуть двигатели авиакомпаниям, которые эксплуатируют Airbus A380. Отметим, что в настоящий момент принадлежащие Qantas 6 лайнеров-гигантов не выполняют рейсы.

Напомним, 4 ноября самолет Airbus A380 австралийского авиаперевозчика Qantas совершил аварийную посадку в Сингапуре. Пилоты приняли решение экстренно посадить лайнер из-за неисправности двигателя Trent 900 производства Rolls-Royce. Сообщалось, что самолет мог продолжить полет и с тремя двигателями, однако руководство авиакомпании все-таки прервало рейс.

По словам очевидцев, аэробус в любом случае ожидала экстренная посадка, поскольку один из его двигателей загорелся. Некоторые из местных жителей даже видели дым и слышали сильный взрыв в небе во время полета лайнера над островом. Никто из 450 пассажиров Airbus A380 не пострадал.

Отметим, что Airbus А380 представляет собой широкофюзеляжный двухпалубный самолет, который способен брать на борт до 850 пассажиров. На сегодняшний день он является самым крупным серийным пассажирским самолетом в мире. Основными эксплуатантами лайнера являются авиакомпании Singapore Airlines, Qantas Airways, Emirates Airline, Air France-KLM и Lufthansa.