Два взрыва в Стамбуле, есть жертвы
Общество, 15 ноя 2003, 11:11
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Два взрыва в Стамбуле, есть жертвы
В результате взрыва в центре турецкого г.Стамбула погибли, по меньшей мере, 11 человек, около 30 ранены, передает CNN.
По словам очевидцев, за первым сильным взрывом последовал еще один, меньшей мощности. По предварительным данным, взрыв мог стать следствием утечки бытового газа, однако отрабатывается также и версия террористического акта.
Взрыв произошел вблизи синагоги Нив Шалом, самой крупной в городе.
По информации дипломатических представительств России в Турции, в числе пострадавших от взрывов российских граждан нет. Об этом сообщил департамент информации и печати МИД РФ.