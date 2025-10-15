 Перейти к основному контенту
Во Франции вынесли приговор женщине, хранившей мумифицированный труп без головы

Во Франции вынесли приговор женщине, хранившей мумифицированный труп без головы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Во французском городе Карпантра завершился судебный процесс над женщиной с шизофренией и биполярным расстройством, которая на протяжении нескольких месяцев хранила мумифицированные останки соседа в раскладном диване. Она приговорена к четырем месяцам тюрьмы условно, пишет Nice Matin.

Дело было возбуждено летом 2020 года. Пока женщина находилась в психиатрической больнице, ее соседи и жители района пожаловались на «невыносимый» запах. Опекун француженки вызвал бригаду по уборке.

При обыске в нише дивана-кровати было обнаружено тело без головы, принадлежащее мужчине, умершему не менее трех месяцев назад. Жертва была опознана как Паскаль Б. — бездомный в возрасте около 60 лет, который ранее жил в квартире с женщиной.

Женщину изначально обвинили в преднамеренном убийстве, она провела 15 месяцев в заключении, но затем обвинение было переквалифицировано.

«29-летнюю Лилу Г. (имя изменено) судили заочно за посягательство на неприкосновенность трупа», — говорится в статье.

На суде женщина рассказала, что обнаружила соседа мертвым по возвращении домой.

