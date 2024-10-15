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Общество ,  
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Кадры с места взрыва внедорожника в Москве

Появились кадры с места взрыва внедорожника в Москве

Кадры с места взрыва внедорожника в Москве
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Появились кадры с места подрыва внедорожника на Профсоюзной улице в Москве, в результате которого пострадали три человека, включая ребенка. СК завел уголовное дело о покушении на убийство.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) лежало на капоте внедорожника Tank и было прикрыто детской пеленкой. Около 8:00 мужчина и ребенок вышли из подъезда, подошли к машине и заметили подозрительный предмет. Водитель хотел убрать его, и тут прогремел взрыв.

Машина, на капоте которой взорвалась бомба, принадлежит 44-летнему Виктору Мишачеву, совладельцу занимающейся общепитом компании «Шейкер Групп». Среди ее активов — бар «Гадкий койот».

Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: Прокуратура г. Москвы
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: Прокуратура г. Москвы
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: Прокуратура г. Москвы

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