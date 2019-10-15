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Китай и Непал договорились заново измерить высоту Эвереста
Это связано с предположениями геологов о том, что высота горы могла уменьшиться после мощного землетрясения в Непале в 2015 году. На данный момент официально признанная высота Эвереста — 8848 м
Эверест (Фото: Gopal Chitrakar / Reuters)

Китай и Непал решили совместно заново измерить Эверест. Это произошло на фоне заявлений некоторых геологов о том, что высота пика могла снизиться из-за землетрясения 2015 года. Об этом пишет NDTV со ссылкой на совместное заявление властей двух стран от воскресенья, 13 октября.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Непал, где он встретился с местной коллегой Бидхьей Деви Бхандари. «Признавая, что гора Сагарматха/Джомолунгма — вечный символ дружбы между Непалом и Китаем, обе стороны <...> совместно объявят высоту горы и проведут [на ней] научные исследования», — говорится в совместном заявлении.

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Столица Непала частично разрушена в результате мощного землетрясения

Как отмечает NDTV, в 2017 году свою помощь в новом измерении предлагала Индия. Именно представители этой страны впервые установили, что Эверест — самый высокий пик в мире, напоминает телеканал. На данный момент официально признанная высота Эвереста — 8848 м.

Весной 2015 года в Непале прошла серия мощных землетрясений, одно из них было магнитудой 7,8, которая привела к гибели более чем 8 тыс. человек, еще почти 20 тыс. получили ранения. Власти Непала тогда говорили, что в стране разрушено или повреждено не менее 10% зданий. После этих землетрясений некоторые геологи предполагали, что высота Эвереста могла уменьшиться примерно на 3 см.

Автор: Артём Губенко
Теги: Эверест, Гора, высота
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