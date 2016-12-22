В Москве возбудили дело против забросавших приемную ФСБ файерами и яйцами

Полиция возбудила уголовное дело в отношении неизвестных, забросавших яйцами и файерами здание ФСБ в Москве. Об этом РБК рассказал источник в центральном аппарате МВД; информацию подтвердил другой источник, в территориальном отделе полиции.
Речь идет об инциденте, который произошел в субботу, 13 октября.
«В отдел полиции по Мещанскому району поступило сообщение от дежурного по охране здания ФСБ, в котором говорилось, что около 21:30 неизвестные закидали здание приемной ФСБ пиротехническими патронами «Файер» и куриными яйцами», — рассказал источник в полиции. По его словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России (хулиганство). «Пока дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, полиция выясняет количество хулиганов и их роль», — добавили в ведомстве.
Собеседник РБК также рассказал, что сотрудники комендантской группы ФСБ задержали и доставили в полицию 16-летнего подростка, жителя Москвы, и жителя Люберецкого района Подмосковья Никиту Вышкварку.
Несовершеннолетнего отпустили домой, мужчина остается в полиции, добавил источник. По его словам, в отношении обоих задержанных составили протоколы об административных правонарушениях.
Как сообщал ранее телеканал РЕН ТВ, нападавших на приемную было пятеро.