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В Москве возбудили дело против забросавших приемную ФСБ файерами и яйцами
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В Москве возбудили дело против забросавших приемную ФСБ файерами и яйцами
Общество, 11:43
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В Москве возбудили дело против забросавших приемную ФСБ файерами и яйцами

Полиция возбудила уголовное дело в отношении неизвестных, забросавших яйцами и файерами здание ФСБ в Москве. Об этом РБК рассказал источник в центральном аппарате МВД; информацию подтвердил другой источник, в территориальном отделе полиции.

Речь идет об инциденте, который произошел в субботу, 13 октября.

«В отдел полиции по Мещанскому району поступило сообщение от дежурного по охране здания ФСБ, в котором говорилось, что около 21:30 неизвестные закидали здание приемной ФСБ пиротехническими патронами «Файер» и куриными яйцами», — рассказал источник в полиции. По его словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России (хулиганство). «Пока дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, полиция выясняет количество хулиганов и их роль», — добавили в ведомстве.

Собеседник РБК также рассказал, что сотрудники комендантской группы ФСБ задержали и доставили в полицию 16-летнего подростка, жителя Москвы, и жителя Люберецкого района Подмосковья Никиту Вышкварку.

Несовершеннолетнего отпустили домой, мужчина остается в полиции, добавил источник. По его словам, в отношении обоих задержанных составили протоколы об административных правонарушениях.

Как сообщал ранее телеканал РЕН ТВ, нападавших на приемную было пятеро. ​

Теги: ФСБ , файер , уголовное дело
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