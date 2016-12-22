СМИ узнали об аресте работавшего в Кремле полковника ФСБ

Экс-главу контрольно-инспекционного департамента Управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан обвиняют в крупном мошенничестве, жертвой которого стал владелец сети ломбардов, пишет «Коммерсантъ»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР) расследует уголовное дело о мошенничестве в отношении действующего полковника ФСБ Михаила Горбатова, ранее руководившего контрольно-инспекционным департаментом Управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

По данным газеты, ему и предпринимателям Арно Ходжояну и Владимиру Коробкову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, на 5,88 млн руб., путем обмана и злоупотребления доверием, а также в покушении на мошенническое хищение 15,85 млн руб. (ч. 4 ст. 159, ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Все трое отправлены в СИЗО. Как отмечает издание, после ареста Горбатова уволили из управления президента, но он до сих пор числится в ФСБ. Газета также утверждает, что в управлении сменилось руководство, но по каким причинам, неизвестно.

По данным газеты, потерпевший — коммерческий директор сети часовых ломбардов, который предлагал мгновенные кредиты под залог часов швейцарских брендов. В феврале прошлого года в его офисах в Москве были проведены обыски с изъятием имущества, в связи с чем предприниматель согласился на предложение одного из своих клиентов, бизнесмена Арно Ходжояна, «помочь разобраться в ситуации». Тот позднее познакомил его со своим знакомым предпринимателем Владимиром Коробковым, представив последнего сотрудником ФСБ. Коробков пообещал владельцу ломбардов вернуть изъятое имущество, однако этого не произошло. Кроме того, позднее предприниматели сообщили ростовщику об угрозе его личной свободе. Коробков подключил к делу своего приятеля Горбатова, который в то время еще работал в администрации президента, где занимался вопросами помилования осужденных, предоставления российского гражданства и убежища.

По версии следствия, Горбатов организовал направление в фирму владельца ломбардов запроса копий регистрационных документов и других сведений о ее деятельности. Это позволило Ходжояну и Коробкову потребовать с ростовщика крупную сумму в долларах, которую затем снизили до $300 тыс. После одного из разговоров предприниматель оставил им в залог четыре экземпляра часов, каждый из которых в новом варианте стоит более $300 тыс., и написал заявление в военное управление СК. Как пишет газета, оперативники ФСБ задержали Ходжояна и Коробкова, а позднее и Горбатова.