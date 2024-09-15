Неизвестные попытались ослепить экипаж лайнера, вылетевшего из Петербурга
Неизвестные попытались ослепить членов экипажа лайнера Boeing-738, вылетевшего в ночь на 15 сентября по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск, сообщает управление МВД по Петербургу и Ленинградской области. Сейчас злоумышленников ищут.
«Взлет воздушного судна прошел в штатном режиме, пострадавших нет. Экипаж ослеплен не был. Полицией приняты меры к задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в МВД.
«Фонтанка» пишет, что пилотов попытались ослепить мощным лазером. Инцидент произошел примерно в 30 км от аэропорта Пулково, когда лайнер находился на высоте 3 тыс. метров.
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