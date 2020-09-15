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Общество ,  
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Доля недовольных своим здоровьем россиян за 17 лет сократилась на 40%

При этом россияне скептически оценивают качество предоставляемых им медицинских услуг — положительную оценку им дали только 11% опрошенных
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Доля россиян, которые удовлетворены своим здоровьем, выросла с 2003 года с 52 до 71%, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир», с которыми ознакомился РБК. Эксперты отметили прямую зависимость этого параметра от уровня доходов — чем больше доход респондентов, тем выше у них уровень удовлетворенности своим здоровьем.

При этом число недовольных своим здоровьем жителей России за тот же срок сократилась на 40%.

В то же время уровень оценки отечественных медицинских услуг остается низким — только 11% опрошенных положительно оценили качество медицины. Еще 45% считают, что получают медицинские услуги удовлетворительного качества, а 44% назвали их плохими, причем 28% дали оценку «плохо», а 16% назвали качество медицины в России очень плохим.

Наибольшее число оценок «очень плохо» дали жители Дальневосточного и Южного федеральных округов: 34 и 24% соответственно против 16% в целом по выборке. Количество оценок «очень плохо» также коррелирует с размером городов, в которых проживают респонденты. В городах-миллионниках ее выбрали 13%, а в городах с населением от 100 до 500 тыс. — уже 21%.

Кроме того, восприятие качества медицинских услуг улучшается с ростом дохода участников опроса: 59% респондентов с низким доходом называли качество медицины плохим или очень плохим, в группе респондентов с высоким доходом так ответили 25% опрошенных.

ВЦИОМ выявил увеличение следящих за здоровьем россиян
Общество

По словам доктора социологических наук Андрея Милехина, имидж российской медицины в голове среднестатистического россиянина «значительно хуже, чем ее положение на самом деле». «Это позволяет понять, что необходимо работать не только над улучшением функционирования сферы, но и над восприятием работы учреждений здравоохранения», — сказал он.

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В опросе приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов России.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2018 году выявил, что все больше россиян стали следить за своим здоровьем. По данным исследования, еще в 2013 году доля россиян, занимающихся спортом, превысила долю тех, кто никогда не занимается физкультурой.

Около 40% участников опроса тогда заявили, что не пьют и не курят, в 2006 году в этом признался 31% респондентов. Около 31% занимаются физкультурой и спортом (в 2006 году — 12%), а 28% обращаются при необходимости к медикам (в 2006 году — 28%). Также россияне заявили, что регулярно проходят диспансеризацию (27%), не обращают внимание на недомогания (24%) и правильно питаются (24%).

Половина россиян в 2018 году оценила состояние своего здоровья как удовлетворительное, 36% сочли его хорошим, а 13% — слабым. Социологи отметили также снижение употребления алкогольных напитков. Непьющими себя назвали 28%, а 59% пьют редко. Еще 12% заявили, что часто употребляют спиртное.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: здравоохранение, опрос, «Ромир»
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