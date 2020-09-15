Доля недовольных своим здоровьем россиян за 17 лет сократилась на 40%

При этом россияне скептически оценивают качество предоставляемых им медицинских услуг — положительную оценку им дали только 11% опрошенных

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Доля россиян, которые удовлетворены своим здоровьем, выросла с 2003 года с 52 до 71%, свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир», с которыми ознакомился РБК. Эксперты отметили прямую зависимость этого параметра от уровня доходов — чем больше доход респондентов, тем выше у них уровень удовлетворенности своим здоровьем.

При этом число недовольных своим здоровьем жителей России за тот же срок сократилась на 40%.

В то же время уровень оценки отечественных медицинских услуг остается низким — только 11% опрошенных положительно оценили качество медицины. Еще 45% считают, что получают медицинские услуги удовлетворительного качества, а 44% назвали их плохими, причем 28% дали оценку «плохо», а 16% назвали качество медицины в России очень плохим.

Наибольшее число оценок «очень плохо» дали жители Дальневосточного и Южного федеральных округов: 34 и 24% соответственно против 16% в целом по выборке. Количество оценок «очень плохо» также коррелирует с размером городов, в которых проживают респонденты. В городах-миллионниках ее выбрали 13%, а в городах с населением от 100 до 500 тыс. — уже 21%.

Кроме того, восприятие качества медицинских услуг улучшается с ростом дохода участников опроса: 59% респондентов с низким доходом называли качество медицины плохим или очень плохим, в группе респондентов с высоким доходом так ответили 25% опрошенных.