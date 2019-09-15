В Якутии во время полета пропал вертолет

В Якутии во время полета пропал вертолет

Вертолет принадлежит частной компании и был задействован для того, чтобы перевезти ранее заготовленную рыбу. На его поиски уже вылетели два других воздушных судна

Фото: РИА Новости

В Якутии перестал выходить на связь пилот вертолета Eurocopter, который выполнял рейс в Оймяконском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Он вылетел из поселка Усть-Нера и планировал полет через озеро Аяма и ручей Уточан, после чего вернуться в населенный пункт «для перевозки ранее заготовленной рыбы». На борту, помимо пилота, находятся два пассажира.

«Сработки аварийного маяка не происходило, при движении по маршруту в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района пилот перестал выходить на связь», — говорится в сообщении ведомства.

На поиски пропавшего вертолета в район рыболовецкой базы, находящейся в устье реки Уточан вылетел вертолет Eurocopter, еще один — Robinson — отправился из Усть-Неры. Оба они принадлежат частным компаниям.

Как уточняет местное издание NewsYkt, переставший выходить на связь вертолет принадлежит ООО «Нера-Антагачан», которое занимается добычей руды и драгметаллов. Вертолет, по его данным, вылетел 13 сентября и на следующий день должен был прилететь в Усть-Неру. Пассажиры вертолета — два работника артели.