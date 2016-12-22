Суд потребовал от основателя Cirque du Soleil заплатить за полет на МКС

Суд в Канаде потребовал от основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте заплатить значительный налог за полет на Международную космическую станцию в 2009 году. Сам он утверждал, что путешествие было деловым

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Суд по налогам в Монреале пришел к выводу, что совершивший полет на МКС на российском корабле «Союз ТМА-16» Лалиберте должен выплатить налог в размере около $20 млн. Судья Патрик Бойл не согласился с основателем Cirque du Soleil, который утверждал, что летал в космос исключительно с целью продвижения своего шоу, сообщает CTV.

По мнению Бойла, есть разница между деловой поездкой, включающей элементы развлечения и личной поездкой, в которой находится время для бизнеса. Как посчитал судья, полет на МКС относится именно ко второму типу.

Вдобавок Бойл указал, что Лалиберте в различных интервью сам называл себя космическим туристом и утверждал, что исполнил детскую мечту, когда полетел в космос.

Представитель Лалиберте заявил в свою очередь, что канадский миллионер в свое время выплатил все налоги. При этом не указывается, будет ли основатель Cirque du Soleil подавать апелляцию на решение от 14 сентября.

Лалиберте пробыл в космосе 12 дней, заплатив за путешествие $41,8 млн. За это время он несколько раз выходил в эфир, а запись с его участием транслировалась во время концертов в разных странах мира. Организаторы шоу, в которых участвовали Боно и Шакира, указывали, что полученные при этом деньги были направлены в благотворительные организации.