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В России объявили в розыск «теневого» банкира Магина

МВД объявило в розыск «теневого» банкира Сергея Магина
Одного из некогда крупнейших банкиров-обнальщиков Сергея Магина полиция объявила в федеральный розыск. В 2019 году он освободился из колонии, теперь его подозревают в причастности к деятельности «Ландромата»
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Сергей Магин (Фото: МВД России)

Во вторник, 15 августа, стало известно, что полиция разыскивает бывшего лидера одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию денег Сергея Магина, информация об этом появилась в базе «Розыск» МВД.

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, интерес к уже отбывшему наказание Магину возник у силовиков в рамках уголовного дела о крупнейшем в Европе канале по отмыванию денег «Ландромате». Источник РБК, близкий к Следственному департаменту МВД, подтвердил эту информацию. Он также сообщил, что в настоящее время Магин находится в Израиле.

Магин имел отношение к деятельности «Ландромата», был одним из идеологов схемы вывода средств за границу, считает следствие. «До этого он и его товарищи организовали похожую схему в Литве. После закрытия прибалтийского канала был найден альтернативный», — говорит собеседник РБК.

Преступную группировку, которую возглавлял Магин, известный в криминальных кругах как Сережа два процента, ликвидировала летом 2013 года команда сотрудников ГУЭБиПК МВД под руководством генерал-лейтенанта полиции Дениса Сугробова. Поручение на разработку обнальщиков давал помощник президента Евгений Школов, возглавлявший межведомственную рабочую группу по противодействию незаконным финансовым операциям. Позднее Сугробов сам оказался в колонии. Он был приговорен судом за создание ОПС и превышение полномочий к 22 годам строгого режима. Впоследствии наказание ему смягчили до 12 лет. Летом этого года Сугробов условно-досрочно освободился из заключения.

Магину и четверым его сообщникам были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) и незаконной организации юридического лица (ст. 173.1 УК).

В 2016 году Пресненский суд Москвы назначил Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко по восемь с половиной лет колонии. В суде прозвучало, что они обналичили и вывели 122 млрд руб. за границу через созданные ими фирмы-однодневки, а размер полученного ими вознаграждения не превышал 0,5%. В то же время в обвинительном заключении по уголовному делу, утвержденном заместителем генпрокурора Виктором Гринем, говорилось, что участники группировки незаконно обналичили, конвертировали, а также вывели за границу около 170 млрд руб. Бюджет обвиняемых от незаконных операций составил почти 850 млн руб.

В 2019 году Магин освободился из исправительной колонии № 6, расположенной в поселке Стенькино Рязанской области.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
МВД Ландромат федеральный розыск обналичивание денег
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