Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии Сергей Миронов

Миронов проработал в НМИЦ (раньше назывался ЦИТО) более 50 лет, он начинал там как санитар, с 1998-го в течение 21 года возглавлял центр. Также занимался научной, преподавательской, общественной деятельностью

Сергей Миронов (Фото: ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России)

Президент Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, академик РАН Сергей Миронов умер на 76-м году жизни, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава.

Миронов проработал в центре свыше 50 лет. Он родился 6 августа 1948 года в Москве, учился в Первом Московском медицинском институте (сейчас — Первый МГМУ им. И.М. Сеченова). Уже во время учебы начал работу в Центральном институте травматологии и ортопедии (ЦИТО) им. Н.Н. Приорова (с 2019-го называется НМИЦ) — был санитаром и медбратом.

После выпуска из института в 1973 году начал работу в отделении детской травматологии ЦИТО и там в 1979 году защитил кандидатскую диссертацию. Через четыре года стал заведующим отделением спортивной и балетной травмы. В 1984-м защитил докторскую диссертацию.

НМИЦ — преемник созданного в 1921 году для лечения инвалидов Первой мировой и гражданской войн лечебно-протезного института Московского отдела здравоохранения, который в 1940-м переименовали в ЦИТО. Центр назван в честь его создателя и многолетнего руководителя, травматолога-ортопеда, академика Академии медицинских наук СССР Николая Приорова.

Миронов был директором ЦИТО с 1998 по 2019 год, после этого стал почетным президентом центра. Помимо этого, с 1995 по 2011 год был заместителем управляющего делами президента России — начальником Главного медицинского управления (структура управления делами). Кроме того, четверть века врач был главным внештатным специалистом травматологом-ортопедом Минздрава.

Как исследователь, Миронов занимался разработкой и внедрением в практику малоинвазивных артроскопических методов лечения травм и заболеваний суставов, микрохирургии в травматологии-ортопедии, спинальной травмы.

Ученый также занимался преподавательской деятельностью: руководил кафедрами травматологии и ортопедии МГУ им. М.И. Ломоносова и МГМУ им. И.М. Сеченова.

Помимо этого, Миронов является создателем профессиональной общественной организации «Российское артроскопическое общество» и общероссийской общественной организации «Ассоциация травматологов-ортопедов России».