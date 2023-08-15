Умер Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

Состояние здоровья Николаева ухудшилось несколько дней назад, но он отказывался от госпитализации. Артисту было 85 лет

Народный артист РСФСР Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер 14 августа на 86-м году жизни, сообщила пресс-служба Росгосцирка.

«Андрею Николаеву довелось работать с великими мастерами клоунады и учиться у лучших — Карандаша, Попова, Никулина. <...> Автор и режиссер, он всегда сам придумывал и ставил номера, не ограничиваясь клоунадой», — отмечается в сообщении.

О госпитализации Николаева несколько дней назад сообщали телеграм-каналы Mash и Baza. Последний писал, что у артиста обнаружили проблемы с печенью и осложнения от перенесенного коронавируса. Позже канал уточнял, что 11 августа у Николаева произошло обострение хронического заболевания, но в тот же день его выписали. Mash утверждал, что у артиста была острая стадия механической желтухи, но он отказывался от операции.

Сам Николаев 12 августа сообщил ТАСС, что находится дома и «не в состоянии сейчас разговаривать». В Росгосцирке подтверждали агентству, что артист плохо себя чувствует, но отказывается от госпитализации: «Пытаемся его уговорить поехать в больницу».

Андрей Николаев родился 27 марта 1938 года. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства, позднее — режиссерский факультет ГИТИСА. Он участвовал в интермедиях клоуна Карандаша (Михаила Румянцева) и номерах иллюзиониста Эмиля Кио.

Образ клоуна Андрюши Николаев создал в 1960-х. «Его лирический герой исполнял джигитовку, вальсировал на пуантах, жонглировал и пел. Каждый раз он проживал в манеже настоящую жизнь, рассказанную легко и непосредственно», — отмечает Росгосцирк.

Николаев не только автор собственных реприз («Крокодил», «Кубики», «Шарики» и др.), но и номеров для других артистов. В конце 1980-х он подготовил представление «Шиворот-навыворот» для Московского театра эстрады.

Николаев — народный артист РСФСР (1980), был отмечен орденом Почета (1998). Кроме того, он обладатель всемирной клоунской награды — «Золотой маски Грока».

В течение 26 лет Николаев преподавал в ГИТИСе, среди его учеников была в том числе певица Алла Пугачева.