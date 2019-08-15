Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

По мнению главы Минприроды, Китай должен отреагировать на незаконные вырубки и помочь с восстановлением лесов, в противном случае возможен запрет на экспорт

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Россия может наложить запрет на экспорт леса в Китай, если власти КНР не будут помогать бороться с незаконной вырубкой, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

«Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью», — сказал Кобылкин.

Он добавил, что в Китае за природу отвечают три министра и он уже попросил правоохранителей из КНР подключиться к решению проблемы, поскольку ему «очень не нравится, что мы одни работаем с их «товарищами» здесь, в России».

Если китайская сторона предпримет конкретные шаги, то с проблемой будет покончено, считает министр. Он добавил, что предложил КНР создать селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал вдоль границы на территории России. «Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили «черные лесорубы», — сказал Кобылкин.

По его словам, Китай должен показать заинтересованность в проекте и взять привлечение инвестиций под госконтроль. «Представители компартии Китая присутствовали при разговоре и полностью меня поддержали. У них с дисциплиной серьезно», — добавил министр. По его словам, российская сторона заложила около 2 млрд руб. на реализацию проекта и со стороны КНР будет «неплохим шагом» выделить 3-4 млрд руб.