А.Хинштейн объявил об отставке главного борца с экстремизмом

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в своем микроблоге объявил об отставке начальника управления по борьбе с экстремизмом МВД России генерал-полковника Юрия Кокова.

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По словам депутата, генерала перевели во Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России. Его место займет начальник Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Главного управления (ГУ) МВД РФ по Москве Тимур Валиулин, хорошо знакомый главе министерства Владимиру Колокольцеву по работе в столице.

Отметим, что Ю.Коков считался креатурой бывшего министра Рашида Нургалиева. В частности, по словам А.Хинштейна, именно благодаря экс-главе МВД он получил звание генерал-полковника и получил должность.

Кроме этого А.Хинштейн обвинял Ю.Кокова в том, что за все время работы он практически не ездил на Северный Кавказ, где собственно и ведется основная борьба с экстремизмом. Однако генерал предпочитал посещать лишь родную Кабардино-Балкарию.

Отметим, что к Ю.Кокову много претензий было и со стороны оппозиционеров. Именно управление "Э" занималось делами против членов "Другой России", группы "Война", выясняло происхождение денег, изъятых у Ксении Собчак, расследовало дело Pussy Riot и вызывало на допросы Алексея Навального.