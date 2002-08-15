Сердце мужчин от жирной пищи не страдает

В результате многолетнего исследования, проведенного британскими учеными, было выявлено, что диета с высоким содержанием жиров значительно увеличивает риск кардиологических заболеваний. Но для ученых стал откровением тот факт, что эти выводы верны только для женщин, в то время как для представителей сильного пола жирная диета практически не является фактором риска.

Британские ученые из Хертфордширского университета опубликовали результаты своего шестнадцатилетнего исследования, целью которого стало выявление зависимости развития сердечно-сосудистых заболеваний от количества потребляемого жира. В нем приняли участие 2700 добровольцев обоих полов в возрасте от 40 до 75 лет, чья диета была тщательно изучена на предмет содержания в ней жиров, а затем проводилась постоянная диагностика состояния сердечно-сосудистой системы. Полученные учеными результаты позволили им заявить о том, что высокий процент жиров в рационе питания с большой вероятностью может послужить причиной проблем с сердцем - правда, только у женщин. Лишние 100 грамм жиров в неделю увеличивают риск кардиологических заболеваний у представительниц прекрасного пола в три раза.

Руководитель исследовательской группы Дэвид Бонифэйс утверждает, что в случае с сильной половиной человечества следует рассматривать все факторы риска вкупе, то есть не только диету, но и курение, алкоголь, недостаточную физическую нагрузку. В своей статье, опубликованной в журнале European Journal of Clinical Nutrition, доктор Бонифэйс делает вывод, что диета с высоким содержанием жира для мужчин - намного менее важный фактор, влияющий на состояние сердечно-сосудистой системы, нежели для женщин.

"Результаты этого исследования очень серьезные, - говорит профессор Брайан Кокс из Кэмбриджского университета. - Можно сказать, что теперь изучение факторов риска кардиологических заболеваний надо начинать практически с самого начала и сепаратно для мужчин и для женщин".

Nature