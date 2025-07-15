Погоня со стрельбой за автоугонщиком в Иркутской области. Видео
Сотрудникам ГАИ в Иркутской области пришлось стрелять по колесам угнанного автомобиля, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Водитель не останавливался по требованию автоинспекторов и нарушал правила дорожного движения.
«Спустя некоторое время иномарка остановилась и лихач был задержан. Им оказался молодой человек, который пояснил, что увидел незапертую машину на берегу реки и решил покататься», — написала Волк.
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