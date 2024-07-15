Умер композитор Сергей Рудницкий

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Умер музыкальный руководитель театра «Ленком Марка Захарова», композитор и руководитель ансамбля «Аракс» Сергей Рудницкий, ему было 69 лет. О смерти сообщила пресс-служба театра.

Рудницкий служил в «Ленкоме» 50 лет. Он был соавтором Марка Захарова и автором музыки к спектаклям «Шут Балакирев», «Ва-Банк», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника» и другим.

«Сергей Рудницкий внес большой вклад в музыкально — театральное искусство нашей страны. Блестящий музыкальный и вокальный уровень нашего театра — заслуга Сергея Анатольевича Рудницкого. Яркий музыкант, бессменный участник многих спектаклей, друг и учитель, он навсегда останется в наших сердцах и в истории любимого театра», — сказано в сообщении.

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