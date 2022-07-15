Нижняя палата парламента Узбекистана приняла проект о гендерном равенстве

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Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана (нижняя палата узбекского парламента) одобрила в первом чтении поправки к закону «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», говорится на ее сайте.

«По мнению депутатов, внесение этих предложений в законодательство послужит усилению механизмов обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин. Проект закона был принят депутатами в первом чтении», — сказано в сообщении.

Документ предусматривает внесение в закон понятий «гендерный аудит» и «комплексный гендерный подход». Они должны стать новыми механизмами обеспечения равенства двух полов. Значение этих понятий не уточняется. Также закон предлагают дополнить статьями «задачи гендерного аудита» и «порядок проведения гендерного аудита». Закон «О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин», в который предлагают внести поправки, приняли в Узбекистане в 2019 году.

В законопроекте также прописано, что действующая в стране «Комиссия Республики Узбекистан по вопросам обеспечения гендерного равенства» сменит название. Теперь она будет называться Республиканской комиссией по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи». Орган определяет методику проведения гендерных аудитов в государственных органах и иных организациях, методически руководит их деятельностью в области гендерного аудита, рассматривает отчеты о ее результатах и дает соответствующие рекомендации.

Ранее в тот же день газета «Нейтральный Туркменистан» привела текст заявления президентов Узбекистана и Туркмении Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова, которые «подтвердили приверженность поддержке гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, играющих ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала в соответствии с целями устойчивого развития».