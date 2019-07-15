От Facebook потребовали внести страницу в реестр запрещенной информации

Поводом стало размещение в социальной сети картинки, оскорбляющей государственный символ Российской Федерации

Фото: Oliver Berg / DPA / ТАСС

Роскомнадзор направил в адрес социальной сети Facebook уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации. В сообщении ведомства объясняется, что это связано с поступившим 15 июля требованием Генеральной прокуратуры ограничить доступ к одной из иллюстраций, появившихся в Facebook.

Речь идет о картинке, которая содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне Государственного герба Российской Федерации.

4 июля член Общественной палаты Александр Малькевич заявил, что направил в Генеральную прокуратуру картинку, вид которой совпадает с описанием, приведенном в сообщении Роскомнадзора.

В самом Facebook указывают, что каждые полгода им поступает по две тысячи требований от Роскомнадзора блокировать те или иные материалы из-за нарушения действующего законодательства. Во всех случаях социальная сеть выполняла требования властей.