Баку заявил о нападении группы грузин на азербайджанских пограничников

Власти страны потребовали от Тбилиси провести расследование инцидента, произошедшего в районе комплекса монастырей Давид-Гареджа, часть которого находится на территории Азербайджана

Комплекс монастырей Давид-Гареджа (Фото: Игорь Генералов / ТАСС)

Посол Грузии в Баку был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с нарушением группой грузинских граждан границы между двумя странами и нападении на азербайджанских пограничников. Об этом со ссылкой на МИД сообщает агентство Trend.az.

Ведомство потребовало от грузинской стороны провести расследование инцидента и сообщить Баку о его результатах.

«Мы выражаем сожаление по поводу того, что такие действия полностью противоречат духу стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, и расцениваем это как провокацию, направленную на конфронтацию между двумя странами», — говорится в заявлении МИДа.

Пограничная служба Азербайджана подтвердила факт нарушения границы с грузинской стороны. По данным ведомства, инцидент произошел 14 июля на служебной территории пограничной заставы «Кешикчи гала» пограничного отряда «Шемкир», однако был быстро устранен благодаря принятию пограничниками «мер по обеспечению безопасности».

В свою очередь, МВД Грузии заявило о начале расследования конфликта, причиной которого, по данным СМИ, стало то, что азербайджанские пограничники вынесли из расположенной на подконтрольной Баку территории церкви иконы. Одновременно с этим МВД Грузии попросило жителей страны «позволить комиссиям по делимитации границы продолжать работать в спокойной обстановке, чтобы вовремя можно было достичь соглашения».