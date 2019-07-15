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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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Баку заявил о нападении группы грузин на азербайджанских пограничников
Власти страны потребовали от Тбилиси провести расследование инцидента, произошедшего в районе комплекса монастырей Давид-Гареджа, часть которого находится на территории Азербайджана
Комплекс монастырей Давид-Гареджа (Фото: Игорь Генералов / ТАСС)

Посол Грузии в Баку был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с нарушением группой грузинских граждан границы между двумя странами и нападении на азербайджанских пограничников. Об этом со ссылкой на МИД сообщает агентство Trend.az.

Ведомство потребовало от грузинской стороны провести расследование инцидента и сообщить Баку о его результатах.

«Мы выражаем сожаление по поводу того, что такие действия полностью противоречат духу стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, и расцениваем это как провокацию, направленную на конфронтацию между двумя странами», — говорится в заявлении МИДа.

Пограничная служба Азербайджана подтвердила факт нарушения границы с грузинской стороны. По данным ведомства, инцидент произошел 14 июля на служебной территории пограничной заставы «Кешикчи гала» пограничного отряда «Шемкир», однако был быстро устранен благодаря принятию пограничниками «мер по обеспечению безопасности».

В свою очередь, МВД Грузии заявило о начале расследования конфликта, причиной которого, по данным СМИ, стало то, что азербайджанские пограничники вынесли из расположенной на подконтрольной Баку территории церкви иконы. Одновременно с этим МВД Грузии попросило жителей страны «позволить комиссиям по делимитации границы продолжать работать в спокойной обстановке, чтобы вовремя можно было достичь соглашения».

Протяженность границы между Грузией и Азербайджаном составляет более 400 км, при этом примерно на трети ее до сих пор не проведены делимитация и демаркация. Одной из спорных точек остается разделенный границей комплекс пещерных монастырей Давид-Гареджа, который в Баку считают наследием культуры Кавказской Албании и называют Кешикчидаг.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Азербайджан, Грузия
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