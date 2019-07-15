Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,98 +0,16 EUR Бирж. 70,97 +0,29 Brent 66,83 -0,27% USD Нал. 64,00 61,86 EUR Нал. 71,90 69,86 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1267 +0,0016 BTC/USD Бирж. 10 641,00 -682,00 IMOEX 2 777,58 -0,43% RTSI 1 387,87 -0,79% DJIA 27 332,03 +0,90% Nasdaq 8 244,14 +0,59%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Colgate-Palmolive $75 (+1,15%) прогноз Stifel к 17.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.20
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12 июл, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12 июл, 12:14
Кэшбек, гуляш и ретеш в Будапеште: как провести отпуск со скидкой РБК и ОТП Банк, 00:13 Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года Экономика, 00:01 Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты Общество, 00:01 Полиция назвала предварительную причину ДТП с шестью погибшими в Башкирии Общество, 14 июл, 23:52 «Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова Общество, 14 июл, 23:44 Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе Политика, 14 июл, 23:37 Московская акция в поддержку кандидатов в городскую думу. Главное Политика, 14 июл, 23:20 СК возбудил дело после гибели учившего Путина летать авиаинструктора Общество, 14 июл, 23:12 Акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж Общество, 14 июл, 23:03  В Подмосковье загорелся ангар на заводе пластмасс Общество, 14 июл, 22:44 В Чечне сочли домыслом данные о насильственном вывозе невесты из Москвы Общество, 14 июл, 22:27 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 14 июл, 21:59 «Зенит» обыграл «Тамбов» в первом туре чемпионата России Спорт, 14 июл, 21:56 В ЦИК ответили на жалобы недопущенных на выборы в Мосгордуму Политика, 14 июл, 21:46
Общество ,  
0 
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Частный капитал в основном сосредоточен в руках сверхбогатых, что отличает Россию от остальных стран мира
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Объем частного капитала в России по итогам прошлого года достиг $1,3 трлн, и если в Северной Америке и Японии наблюдается падение роста накоплений, то в России ситуация обратная. Это следует из исследования BCG Global Wealth: Reigniting Radical Growth, посвященного глобальной индустрии управления частным капиталом (есть в распоряжении РБК).

Авторы прогнозируют, что к 2023 году объем частного капитала в России достигнет $1,9 трлн, однако среднегодовые темпы роста при этом снизятся с 13 до 8%.

Основная доля частного капитала (40%) в России сосредоточена в руках сверхбогатых (с состоянием более $100 млн). Для сравнения: в других странах Восточной Европы этот показатель составляет 28%, а в среднем в мире — 12%.

Авторы исследования также указывают, что россияне по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения в валюте и на депозитах. Так поступают 62% владельцев частного капитала (против 28% в среднем по миру). Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.

Почти не изменился за пять лет объем средств, которые россияне хранят на зарубежных счетах (27,2% от общей суммы). Предполагается, что к 2023 году доля иностранных счетов немного сократится и окажется чуть ниже уровня 2013 года.

Всего исследование BCG охватило 97 рынков. В нем приняло участие 150 управляющих компаний, поделившихся своими данными.

Автор: Артем Филипенок
Теги: капитализм, личные финансы
Материалы по теме
Лауреат Нобелевской премии мира назвал капитализм причиной нищеты
Свое дело
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter