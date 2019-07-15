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Доллар/Рубль ₽62 (-1,55%) прогноз Sberbank Investment Research к 30.09.19
Twitter $44 (+17,21%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
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Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
Два офицера Службы по защите конституционного строя ФСБ задержаны по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они требовали с руководства Moscow Holiday Hotel деньги за разрешение конфликта с собственником здания

Сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.

Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ, информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами уголовного дела. Задержание и арест произошли еще в апреле, но официальной информации об этом не было.

В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда подтвердили факт ареста сотрудников 2-й службы Сергея Богданова и Сергея Иванова (находится под домашним арестом). Их подозревают в мошенничестве особо крупном размере (ч. 4 ст 159 УК). 11

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом. Сотрудники именно этой службы задержали одного из исполнителей убийства Бориса Немцова Беслана Шаванова, вели оперативную разработку дела Боевой организации русских националистов (БОРН), лидеров запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина и Александра Белова (Поткина). Они также занимались оперативным сопровождением дел режиссера Кирилла Серебренникова и бывшего сенатора Рауфа Арашукова.

Согласно материалам дела, оно было возбуждено после того, как Иванов и Богданов попытались получить. с владельцев ООО «Москоу Холидэй», которое управляет гостиницей Moscow Holiday Hotel в Мнёвниках 5 млн руб. в месяц.«Силовики предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания (АО «Мострансагентство»), в котором расположен отель, за это они планировали ежемесячно получать платеж в размере 5 млн руб», — рассказал источник, близкий к ФСБ.

РБК направил запрос в Moscow Holiday Hotel и в Центр общественных связей ФСБ.

По версии следствия, за ежемесячную плату сотрудники спецслужбы пообещали руководству компании покровительство при разрешении конфликта.

В базе данных СПАРК говорится, что с декабря 2017 года по март 2019 года генеральным директором ООО «Москоу Холидэй» являлся Магомед-Салях Бигаев. Вскоре после встречи с Ивановым и Богдановым Бигаев был задержан сотрудниками МВД по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а затем арестован Тверским районным судом. Источник, близкий к ФСБ, рассказал РБК, что его подозревают в мошенничестве, связанном с работой автоломбарда ОАО «Автофинанс».

Иванов и Богданов узнали об аресте Бигаева и попытались использовать эту информацию в своих интересах, говорит источник, близкий к ФСБ.

Согласно материалам допроса руководителя «Мострансагентства» Виктора Горина (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования), весной 2017 года здание гостиницы было «захвачено» Юнус-беком Магомадовым — еще одним фигурантом дела, связанного с автоломбардом «Автофинанс», объявленным в федеральный розыск. «Мострансагентство», по словам Горина, было вынуждено оформить договор аренды здания гостиницы со своим дочерним обществом — ООО «Золотое дерево», которое заключило договор субаренды с «Москоу Холидэй». Размер субаренды, согласно договору, составил 7 млн руб. в месяц. Сейчас договоры аренды и субаренды прекратили свое действие.

По словам Горина, арендатор не оплачивает аренду и не покидает здание, отель продолжает работу. На допросе он заявил, что никогда не обращался за помощью в конфликте с «Москоу Холидэй» в ФСБ.

Что такое Moscow Holiday Hotel

Четырехзвездочный отель насчитывает 200 номеров различных категорий.

В базе данных СПАРК зарегистрированы две компании ООО «Москоу Холидэй». Обе имеют отношение к отелю. Основным видом деятельности обеих указана «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания». Руководителем обеих компаний является Хампаш Малигов, который зарегистрирован как предприниматель на территории Чечни.

Конфликт между собственником здания и менеджментом Moscow Hotel Holiday начался в 2015 году, когда арендатор — тогда ООО «Чайка» — перестал платить аренду. На момент заключения договора аренды в 2008 году гендиректором «Чайки» был сирийский бизнесмен, соучредитель бывшего генподрядчика строительства торгового центра «Новочеркизовский» Алаа Кассадо. В 2011 году руководителем фирмы стал его сын Хассан Кассадо. В 2017 году Тверской районный суд заочно арестовал Алаа Кассадо за организацию преступного сообщества (ч. 2 ст. 210 УК, незаконной миграции (ч. 1 ст. 322.1 УК) и за незаконное использование товарных знаков (ст. 180 УК). Кассадо был объявлен в международный розыск.

Сирийского бизнесмена подозревают в организации производства контрафактной продукции с привлечением нелегальных мигрантов. В подсобных помещениях на территориях, принадлежащих ФГУП «Издательство «Известия», было обнаружено около 30 подпольных швейных цехов, где изготавливалась контрафактная одежда.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: ФСБ, задержание, мошенничество, Москва
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