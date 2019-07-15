Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

Два офицера Службы по защите конституционного строя ФСБ задержаны по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они требовали с руководства Moscow Holiday Hotel деньги за разрешение конфликта с собственником здания

Сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.

Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ, информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами уголовного дела. Задержание и арест произошли еще в апреле, но официальной информации об этом не было.

В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда подтвердили факт ареста сотрудников 2-й службы Сергея Богданова и Сергея Иванова (находится под домашним арестом). Их подозревают в мошенничестве особо крупном размере (ч. 4 ст 159 УК). 11

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом. Сотрудники именно этой службы задержали одного из исполнителей убийства Бориса Немцова Беслана Шаванова, вели оперативную разработку дела Боевой организации русских националистов (БОРН), лидеров запрещенного движения «Русские» Дмитрия Демушкина и Александра Белова (Поткина). Они также занимались оперативным сопровождением дел режиссера Кирилла Серебренникова и бывшего сенатора Рауфа Арашукова.

Согласно материалам дела, оно было возбуждено после того, как Иванов и Богданов попытались получить. с владельцев ООО «Москоу Холидэй», которое управляет гостиницей Moscow Holiday Hotel в Мнёвниках 5 млн руб. в месяц.«Силовики предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания (АО «Мострансагентство»), в котором расположен отель, за это они планировали ежемесячно получать платеж в размере 5 млн руб», — рассказал источник, близкий к ФСБ.