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Умер сын основателей Estée Lauder и глава компании Леонард Лаудер

Бизнесмену было 92 года. В общей сложности в основанной родителями компании он проработал более 60 лет, около 40 из которых — на руководящих должностях
Леонард Лаудер
Леонард Лаудер (Фото: Jemal Countess / Getty Images)

Сын основателей косметической компании Estée Lauder, управлявший компанией около 40 лет, Леонард Лаудер, умер на 93-м году жизни, сообщается на сайте Estée Lauder.

«С глубокой печалью The Estée Lauder Companies Inc. сообщает о кончине почетного председателя совета директоров Леонарда А. Лаудера. Леонард Лаудер ушел из жизни 14 июня в возрасте 92 лет, окруженный близкими», — сказано в сообщении.

Основатели компании — Эсте и Джозеф Лаудеры — официально открыли ее в 1946 году, хотя Эсте занималась продажей косметики и до этого. Леонард был их старшим сыном, он родился в 1933 году в Нью-Йорке.

Он окончил Высшую научную школу в Бронксе, Уортонскую школу Пенсильванского университета и Офицерскую школу Военно-морских сил США, а также учился в Колумбийском университете на программе для выпускников бизнес-школы. Леонард служил лейтенантом в ВМС США и в резерве флота.

В 1958 году он официально присоединился к Estée Lauder, в общей сложности посвятив компании более 60 лет. В 1972-м Лаудер стал президентом компании и был им по 1995 год, с 1982-го по 1999-й также был главным исполнительным директором, в 1995-2009-м — председателем совета директоров (Эсте Лаудер прекратила работу в компании в 1995 и умерла в 2004-м).

При Леонарде Лаудере компания смогла развиться из небольшого бренда в производителя мирового уровня, а также в 1995-м вышла на биржу. Сейчас она включает, помимо Estée Lauder, такие бренды, как Clinique, MAC, Tom Ford и др., которые были приобретены при Лаудере.

Bloomberg в июне 2025 года оценивал состояние Лаудера в $15,6 млрд. Forbes пишет, что состояние семьи Лаудеров почти близко к $26 млрд (данные 2024 года).

Лаудер владел большой коллекцией картин эпохи кубизма, которая включала 33 работы Пабло Пикассо. В 2014 году он передал ее в дар Метрополитен-музею в Нью-Йорке.

У него два сына — Уильям и Гэри, последний входит в число членов совета директоров Estée Lauder.

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