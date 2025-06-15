В Кишиневе православные активисты организовали акцию против марша ЛГБТ
В центре Кишинева произошли столкновения между полицией и православными верующими, которые попытались помешать проведению марша ЛГБТ (Верховный суд России признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его), передают ProTV и NOI.
Участники марша ЛГБТ планировали пройти по традиционному ежегодному маршруту, который в прежние годы согласовывался властями, однако на этот раз муниципальный совет столицы Молдавии запретил проведение марша. Несмотря на это, около 600 участников мероприятия вышли на марш.
В этот же день оппозиционная Партия социалистов (ПСРМ) в знак протеста против марша ЛГБТ-сообщества решила организовать акцию в поддержку семьи. В полиции заявили, что обязаны защищать общественный порядок, и предложили организаторам двух демонстраций разные маршруты.
Однако сотни православных верующих и священников все равно выдвинулись к улице Бэнулеску-Бодони, где проходило шествие ЛГБТ. Сотрудники полиции блокировали им путь, что привело к столкновениям. На опубликованных порталом News Maker кадрах видно, что православные активисты с иконами и хоругвями в руках пытаются прорваться через полицейский кордон, одного из священнослужителей силовики повалили на землю.
Молдавские СМИ обращают внимание, что в демонстрации против ЛГБТ участвовал мужчина с ребенком. Во время столкновений с полицией, мальчик, который находился у него на руках, чуть не упал. На кадрах видно, как мужчина поймал его за ногу. Вместе с тем представитель полиции заявила, что мужчина вел себя агрессивно и «вовлек в свои действия ребенка», передает ProTV. По данным издания NOI, несколько активистов были задержаны, включая священника.
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