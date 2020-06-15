Умер первый министр здравоохранения постсоветской России

Андрей Воробьев был академиком РАН и АМН СССР, возглавлял НИИ гематологии и интенсивной терапии, а также Главное медицинское управление управделами президента. Принимал участие в лечении Бориса Ельцина

Андрей Воробьев (Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС)

В возрасте 91-го года скончался академик Российской академии наук Андрей Воробьев, первым — после распада СССР — занимавший (в 1991-1992 годах) пост главы Минздрава России. О смерти ученого сообщило Министерство здравоохранения, выразив «глубокие соболезнования» родным и близким бывшего министра, его коллегам и соратникам.

В сообщении ведомства Воробьев назван выдающимся специалистом в области фундаментальных и клинических проблем онкогематологии и радиационной медицины, создателем Гематологического научного центра и человеком, сделавшим много полезного на посту министра.

«Благодаря его большому опыту и высокому профессионализму были подготовлены важные решения, реализация которых повлияла на развитие отечественного здравоохранения в 1990-е годы, в том числе на совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, подготовку и сохранение высококвалифицированных кадров», — говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве отметили, что Воробьев также вел активную социальную работу, занимался педагогической деятельностью в Российской медицинской академии последипломного образования, а также представлял отечественную медицину за рубежом.

Воробьев был автором многочисленных монографий и учебных пособий по кардиологии, теоретической и клинической гематологии. Он ввел в гематологию понятия об опухолевой прогрессии и качественной изменчивости гемобластов, описал особенности ЭКГ и клиники дисгормональных кардиопатий.