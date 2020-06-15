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Умер первый министр здравоохранения постсоветской России

Андрей Воробьев был академиком РАН и АМН СССР, возглавлял НИИ гематологии и интенсивной терапии, а также Главное медицинское управление управделами президента. Принимал участие в лечении Бориса Ельцина
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Валентин Кузьмин / ТАСС)

В возрасте 91-го года скончался академик Российской академии наук Андрей Воробьев, первым — после распада СССР — занимавший (в 1991-1992 годах) пост главы Минздрава России. О смерти ученого сообщило Министерство здравоохранения, выразив «глубокие соболезнования» родным и близким бывшего министра, его коллегам и соратникам.

В сообщении ведомства Воробьев назван выдающимся специалистом в области фундаментальных и клинических проблем онкогематологии и радиационной медицины, создателем Гематологического научного центра и человеком, сделавшим много полезного на посту министра.

«Благодаря его большому опыту и высокому профессионализму были подготовлены важные решения, реализация которых повлияла на развитие отечественного здравоохранения в 1990-е годы, в том числе на совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, подготовку и сохранение высококвалифицированных кадров», — говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве отметили, что Воробьев также вел активную социальную работу, занимался педагогической деятельностью в Российской медицинской академии последипломного образования, а также представлял отечественную медицину за рубежом.

Воробьев был автором многочисленных монографий и учебных пособий по кардиологии, теоретической и клинической гематологии. Он ввел в гематологию понятия об опухолевой прогрессии и качественной изменчивости гемобластов, описал особенности ЭКГ и клиники дисгормональных кардиопатий.

Андрей Воробьев родился 1 ноября 1928 года в Москве. С 1947 по 1953 год учился в 1-м Московском медицинском институте. В 1971-м стал заведующим кафедрой гематологии и интенсивной терапии Центрального института усовершенствования врачей. В 1987 году был избран академиком Академии медицинских наук СССР (АМН СССР). В том же году возглавил Гематологический научный центр РАМН, пробыв на этой должности больше 20 лет. В 2000—2007 годах был главным терапевтом Главного медицинского управления управделами президента России. Принимал участие в лечении экс-президента Бориса Ельцина.

Воробьев был награжден орденом Ленина за работу по организации ликвидации медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Является лауреатом государственной премии СССР.

Авторы: Евгений Калюков, Михаил Юшков
Теги: Минздрав, Андрей Воробьев
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