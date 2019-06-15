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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Фильм Дзеффирелли «Травиата» был удостоен премии BAFTA, его фильмы также дважды были номинированы на «Оскар»
Франко Дзеффирелли (Фото: Alessandra Tarantino / AP)

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

«Франко Дзеффирелли умер сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры», — написал Нарделла и добавил, что Флоренция никогда не забудет режиссера.

По данным агентства ANSA, Дзеффирелли умер в своем доме в окружении приемных сыновей. Режиссер скончался после продолжительной болезни, его состояние ухудшилось в последние месяцы. Прощание с Дзеффирелли пройдет на Капитолийской площади в Риме, его похоронят во Флоренции на кладбище Порте-Санте.

Дзеффирелли родился во Флоренции, учился там в Академии изящных искусств, а позднее поступил во Флорентийский университет для изучения изобразительного искусства и архитектуры. Во время Второй мировой войны он был партизаном Итальянского движения сопротивления, а после ее окончания решил посвятить себя кино и театру. Дзеффирелли снял автобиографический фильм «Чай с Муссолини», «Джен Эйр» с Шарлоттой Генсбур и Уильямом Хертом, а также «Гамлета» с Мелом Гибсоном в главной роли.

Его фильмы «Травиата» и «Ромео и Джульетта» были номинированы на премию «Оскар», «Травиата» была также удостоена премии BAFTA.

Авторы: Константин Нагаев, Юлия Выродова
Теги: режиссер, Италия, смерть, Культура
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