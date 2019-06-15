Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Фильм Дзеффирелли «Травиата» был удостоен премии BAFTA, его фильмы также дважды были номинированы на «Оскар»

Франко Дзеффирелли (Фото: Alessandra Tarantino / AP)

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

«Франко Дзеффирелли умер сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры», — написал Нарделла и добавил, что Флоренция никогда не забудет режиссера.

По данным агентства ANSA, Дзеффирелли умер в своем доме в окружении приемных сыновей. Режиссер скончался после продолжительной болезни, его состояние ухудшилось в последние месяцы. Прощание с Дзеффирелли пройдет на Капитолийской площади в Риме, его похоронят во Флоренции на кладбище Порте-Санте.

Дзеффирелли родился во Флоренции, учился там в Академии изящных искусств, а позднее поступил во Флорентийский университет для изучения изобразительного искусства и архитектуры. Во время Второй мировой войны он был партизаном Итальянского движения сопротивления, а после ее окончания решил посвятить себя кино и театру. Дзеффирелли снял автобиографический фильм «Чай с Муссолини», «Джен Эйр» с Шарлоттой Генсбур и Уильямом Хертом, а также «Гамлета» с Мелом Гибсоном в главной роли.

Его фильмы «Травиата» и «Ромео и Джульетта» были номинированы на премию «Оскар», «Травиата» была также удостоена премии BAFTA.