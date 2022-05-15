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Стала известна дата прощания и похорон певца Рената Ибрагимова

Церемония прощания с Народным артистом России Ренатом Ибрагимовым состоится 15 мая в Московской соборной мечети. Похоронят его на мусульманском участке Волковского кладбища в Мытищах, сообщили ТАСС в пресс-службе полномочного представительства Республики Татарстан в России.

«Прощание с Ренатом Исламовичем Ибрагимовым состоится 15 мая (воскресенье) в 15:00 в Московской соборной мечети. В 17:00 состоится погребальная молитва (дженаза-намаз)», — сообщили в пресс-службе.

О смерти Народного артиста 14 мая сообщил директор Ибрагимова Александр Яковлев. «Причину смерти пока трудно установить, мы же не врачи. На данный момент — это внезапная остановка сердца. Просто сердце остановилось, и все», — сказал он. Ибрагимову было 74 года.

Умер певец Ренат Ибрагимов
Общество
Ренат Ибрагимов

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове на Украине. В детстве он посещал музыкальную школу, класс вокала. После школы Ибрагимов присоединился в качестве певца к ансамблю Приволжского военного округа, но спустя год начал выступать сольно.

В 1973 году он окончил Казанскую консерваторию, после чего начал выступать на сцене Татарского театра оперы и балета. Он исполнял партию Валентина в опере «Фауст», Евгения Онегина в одноименной опере Чайковского, исполнял роль Эскамильо в «Кармен».

Среди наиболее известных песен, которые исполнял Ибрагимов, — «Старый клен», «Дарите женщинам цветы», «Верни мне музыку», «Мелодия вальса». Он также снялся в мюзикле «Итальянский контракт».

Ибрагимов является Народным артистом Татарстана и лауреатом государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.

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