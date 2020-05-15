Акционеры ФСК прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова

Госхолдинг «Россети» стал управляющей компанией для своей крупнейшей «дочки» — ФСК. Ее бывший руководитель, сын экс-главы ФСО Евгения Мурова станет первым заместителем гендиректора «Россетей»

Андрей Муров (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Акционеры Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными сетями в стране) на годовом собрании 15 мая досрочно прекратили полномочия главы компании Андрея Мурова, сообщила ФСК.

Управление компанией передано материнскому холдингу — госкомпании «Россети» (владеют 80,13% капитала ФСК). Муров станет первым заместителем гендиректора «Россетей» — Павла Ливинского.

Топ-менеджер будет координировать операционную деятельность «Россетей», работу первых заместителей и заместителей генерального директора, сказал РБК представитель ФСК.

О переходе Мурова на должность первого зама главы «Россетей» источники «Коммерсанта» сообщали в феврале 2020 года. Газета указывала, что эту должность ликвидировали в 2018 году после ухода из компании Романа Бердникова. Президент Владимир Путин 25 февраля согласился с предложением главы «Россетей» Павла Ливинского о передаче компании полномочий единого исполнительного органа ФСК.

ФСК — одна из самых прибыльных «дочек» «Россетей». Передать ее в управление материнской компании предлагали еще в 2016 году, однако против этого выступили глава ФАС Игорь Артемьев и министр экономического развития Алексей Улюкаев. Они опасались, что при утрате автономии ухудшатся результаты и управление ФСК. Президент тогда не поддержал консолидацию.