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С.Удальцова срочно выписывают из больницы и этапируют в Ульяновск
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С.Удальцова срочно выписывают из больницы и этапируют в Ульяновск
Общество, 15 мая 2012, 18:24
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С.Удальцова срочно выписывают из больницы и этапируют в Ульяновск
Координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова, отбывающего административное наказание за неповиновение полиции во время акций протеста в Москве, срочно выписывают из больницы и этапируют в Ульяновск. Об этом сообщил в Twitter адвокат Николай Полозов.
Фото: РБК

"Недолеченного Удальцова в спешном порядке выписывают из 68 ГКБ через сутки после госпитализации и собираются этапировать в Ульяновск", - написал защитник.

В субботу, 12 мая, Ленинский мировой суд города Ульяновска постановил 16 мая принудительно доставить С.Удальцова на заседание по делу, возбужденному по жалобе ульяновской активистки "Молодой гвардии Единой России" Анны Поздняковой. Она обвиняет лидера "Левого фронта" в нанесении побоев.

Напомним, 21 апреля оппозиционер принимал участие в митинге против создания перевалочного пункта НАТО под Ульяновском. Как утверждает потерпевшая, С.Удальцов ударил ее во время интервью. Такая реакция последовала якобы после того, как он узнал о симпатии девушки к движению "Молодая гвардия".

23 апреля мировой суд Ульяновска принял заявление А.Поздняковой, было заведено уголовное дело.

Координатор "Левого фронта" полностью отрицает свою вину и называет дело сфабрикованным. "Упаси Боже! Никакого рукоприкладства", - ранее заявил С.Удальцов.

Между тем из выписки медицинской карточки следует, что у А.Поздняковой закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные гематомы. Если С.Удальцова признают виновным, ему грозит до трех месяцев ареста.

Срок текущего административного ареста С.Удальцова заканчивается 24 мая. Напомним, он был задержан 8 мая на Кудринской площади. Оппозиционер был арестован на 15 суток за нарушение установленного порядка проведения собраний. После задержания С.Удальцов объявлял голодовку в знак протеста против незаконного, на его взгляд, задержания, но позже ее прекратил.

Теги: Единая Россия , Удальцов , Ульяновск , оппозиция
Главное
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