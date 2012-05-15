В Индонезии спасатели пытаются спуститься в ущелье к обломкам SSJ-100

В Индонезии спасатели пытаются спуститься в ущелье у горы Салак, чтобы добраться до обломков самолета Sukhoi SuperJet 100 и тел погибших. Специалисты - индонезийские и российские - работают группами, отмечают в МЧС РФ.

Фото: ИТАР-ТАСС

Одни спасатели спускаются с вершины горы Салак на альпинистском снаряжении, их коллеги обходят скалу с другой стороны, пытаясь добраться до ущелья.

Однако операция осложняется непростыми погодными условиями: как сообщает блогер Александр Ковалев с места событий, из-за густых облаков и тумана вертолеты в районе ЧП не летают.

"Уточнение: так как вертолеты сегодня не летали, эвакуация тел не проводилась и, соответственно, операция пока не завершена", - написал А.Ковалев в своем Twitter 15 мая. Блогер также рассказал, что наземной группе спасателей с вертолета пытались сбросить продукты и воду, однако сделать этого не удалось.

По последним данным МЧС, в районе авиакатастрофы работают 711 человек и 11 единиц техники. В их числе - психологи, которые оказывают необходимую помощь родственникам погибших в крушении самолета россиян и их коллегам.

Напомним, 9 мая лайнер Sukhoi SuperJet 100, выполнявший демонстрационный полет в районе аэропорта индонезийской столицы Джакарты, пропал с экранов радаров на высоте около 2 тыс. м. На следующий день, 10 мая, его обломки были найдены на склоне горы Салак.

Индонезийские эксперты предположили, что самолет разбился при попытке обойти плотные облака, однако в итоге врезался в гору.

В самолете находились 45 человек, из которых никто не выжил. Среди погибших - 35 граждан Индонезии, 8 россиян, француз и американец.