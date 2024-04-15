В аэропорту Стамбула запустили работать собак-терапевтов. Видео

Video

В аэропорту Стамбула в феврале начали работу пять собак-терапевтов, они помогают тревожным пассажирам справиться со стрессом. На работу собак выводят с 10:00 до 16:00.

Их можно гладить, обнимать и играть с ними. У собак-терапевтов есть официальные бейджи, они прошли спецподготовку, их сопровождают кинологи. Представители аэропорта уже заявили, что после первых положительных отзывов от пассажиров есть планы расширить пилотный проект.