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Большинство россиян связали лидерство с заложенными природой качествами

За десять лет сторонников такого мнения стало меньше на 6 п.п., однако его по-прежнему придерживаются более 60% граждан
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Почти две трети россиян (64%) считают, что руководить людьми и организовывать рабочий процесс успешно смогут лишь те люди, которые наделены лидерскими качествами от природы. К таким выводам пришел ВЦИОМ по результатам опроса общественного мнения (результаты исследования есть у РБК).

 Это на 6 п.п. меньше, чем десять лет назад. На такой же показатель выросло число тех, кто считает, что руководить людьми может каждый, а развить в себе это умение можно. Если в 2010 году так думали 24% опрошенных, то теперь их уже 30%.

50% респондентов считают, что человеку стать лидером может правильно подобранная команда, а 38% уверены, что помочь должны особые личные качества и таланты. Лишь 16% считают, что стать руководителем позволяют связи.

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При этом лишь 15% россиян признались, что выступают или выступали в качестве лидера. Как указывает ВЦИОМ, такой показатель находится на уровне 1989 года. 42% (против 24% в 2018 году) сообщили, что не видят себя в роли лидера и не хотели бы им быть.

28% опрошенных заявили о том, что старались освободиться от властного руководителя, 24% готовы для дела подчиняться любому начальнику.

48% заявили, что предпочитают строгого руководителя мягкому, однако 73% сообщили, что скорее бы предпочли спокойного руководителя.

Пол начальника не важен  для 66%, возраст не важен для 50%. Национальность руководителя не имеет никакого значения для 76% сограждан, хотя каждый четвертый предпочел бы руководителя своей национальности (24%).

Среди качеств идеального руководителя респонденты назвали честность и правдивость (22%), компетентность и образованность (19%), заботу о сотрудниках (19%), справедливость (11%).

В телефонном опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ВЦИОМ
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