Большинство россиян связали лидерство с заложенными природой качествами

За десять лет сторонников такого мнения стало меньше на 6 п.п., однако его по-прежнему придерживаются более 60% граждан

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Почти две трети россиян (64%) считают, что руководить людьми и организовывать рабочий процесс успешно смогут лишь те люди, которые наделены лидерскими качествами от природы. К таким выводам пришел ВЦИОМ по результатам опроса общественного мнения (результаты исследования есть у РБК).

Это на 6 п.п. меньше, чем десять лет назад. На такой же показатель выросло число тех, кто считает, что руководить людьми может каждый, а развить в себе это умение можно. Если в 2010 году так думали 24% опрошенных, то теперь их уже 30%.

50% респондентов считают, что человеку стать лидером может правильно подобранная команда, а 38% уверены, что помочь должны особые личные качества и таланты. Лишь 16% считают, что стать руководителем позволяют связи.

При этом лишь 15% россиян признались, что выступают или выступали в качестве лидера. Как указывает ВЦИОМ, такой показатель находится на уровне 1989 года. 42% (против 24% в 2018 году) сообщили, что не видят себя в роли лидера и не хотели бы им быть.