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Курс доллара на 16 апреля
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EUR ЦБ: 80,67
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Выступление Владимира Путина по ситуации с вирусом. Полное видео
Владимир Путин провел совещание с правительством в связи с распространением коронавируса. О каких мерах поддержки он объявил — в полном видео
Теги:
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, пандемия
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