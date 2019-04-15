Самолет EasyJet улетел из Порту в Лиссабон без пассажиров

Пассажиры, вылетевшие 12 апреля из Лондона в Лиссабон, прибыли в столицу Португалии с большой задержкой. Вместо прямого перелета из аэропорта Гатвик до столицы Португалии они были вынуждены добираться из Порту на автобусе

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Самолет авиакомпании EasyJet, следовавший в пятницу, 12 апреля, по маршруту из Лондона в Лиссабон, высадил пассажиров в Порту и улетел без них. Об этом сообщает Daily Mail.

Посадку в столице Португалии самолет не смог совершить из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП) в местном аэропорту. После приземления в Порту пассажиров высадили из самолета и сообщили, что его нужно дозаправить. Через пять часов пассажирам объявили, что самолет все же улетел в Лиссабон, но без них. Взамен авиакомпания предложила им трансфер до столицы Португалии на автобусе.

В авиакомпании EasyJet изданию Surrey Live подтвердили, что рейс EJU8717 из Лондона совершил посадку в Порту из-за закрытия полосы в Лиссабоне, а пассажиров высадили в аэропорту «ради их комфорта».

По словам представителя авиакомпании, закрытие ВПП привело к тому, что «экипаж превысил установленный законом лимит рабочего времени». Поэтому пассажирам предложили ваучеры на напитки и трансфер на автобусе до Лиссабона.