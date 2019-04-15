«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Новая мошенническая схема появилась в интернете. Неизвестные выманивают данные у владельцев банковских карт, предлагая им участие в беспроигрышной лотерее или опросе с гарантированным вознаграждением

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ». По его словам, участникам «беспроигрышной лотереи» предлагается заплатить комиссию «за перевод документов», а для этого ввести данные банковской карты. Деньги в итоге переводятся на сим-карту сотового оператора Tele2, после чего мошенник снимает их через личный кабинет.

В самом Tele2 утверждают, что жалоб на мошенничество с использованием их сим-карт не было. Однако в ChronoPay, чью платформу ранее использовал сотовый оператор, сообщили, что действительно заметили аномальный рост денежных переводов.

При этом «Коммерсантъ» указывает, что ранее мошенники уже применяли схему с массовыми переводами на счета абонентов мобильных операторов и выводом денег на сторонние карты. При этом для самих операторов вся эта активность выглядит подозрительно, но по факту не рассматривается как хищение, поскольку проходящий опрос или участвующий в лотерее человек сам предоставляет деньги преступникам.

По словам антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, подобные истории происходили с различными сотовыми операторами. При этом он сомневается в том, что сами они могут получать от таких схем выгоду из-за небольших денежных объемов.