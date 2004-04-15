Израильские танки вошли в Рафах

Израильские танки вошли в лагерь беженцев Рафах, расположенный на юге сектора Газа на границе с Египтом. Как передает АР со ссылкой на данные свидетелей, на палестинскую территорию вторглись 25 боевых машин. В небе также барражируют два военных вертолета ВВС Израиля.

В израильском военном командовании эту информацию подтвердили. По словам представителя командования, пожелавшего остаться неизвестным, цель этой операции - выявление нелегальных палестинских каналов контрабанды оружия, о которых стало известно из оперативных разведданных.

Перед началом рейда палестинские боевики взорвали в Рафахе бомбу, чтобы не допустить входа израильских военных в лагерь беженцев. В ответ на это израильские солдаты открыли огонь. О наличии пострадавших в результате столкновений информации пока нет.

Напомним, что накануне колонны израильской бронетехники также продвигались в центр лагеря беженцев, занимая преимущественно его разрушенные кварталы.