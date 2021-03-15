Песней года по версии «Грэмми» стал сингл с отсылкой к протестам в США
Награду в одной из главных номинаций премии «Грэмми» — «Песня года» получила хип-хоп-певица H.E.R за сингл I can't breathe. Трансляция 63-ей ежегодной церемонии идет на YouTube.
Композиция отсылает к последним словам афроамериканца Джорджа Флойда «Я не могу дышать». В мае 2020 года мужчина умер в больнице, после того как при его задержании в Миннеаполисе полицейские использовали удушающий прием. После этого в городах США и стран Европы развернулись массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).
Песня была выпущена в июне 2020 года, ее соавторы — продюсер Дернст «Д'Майл» Эмиль II и певица Тиара Томас.
В число наиболее престижных номинаций «Грэмми», которые формально называются «Большая четверка», также входят «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» и «Запись года».
Лучшим новым исполнителем по версии «Грэмми» стала рэп-певица Меган Джовон Рут Пит, более известная под псевдонимом Megan Thee Stallion. Награду за лучший альбом получила Тейлор Свифт (Folklore).