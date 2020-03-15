Умер создатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

Основатель ряда экспериментальных музыкальных проектов и один из создателей стиля индастриал умер после продолжительной болезни в возрасте 70 лет

Фото: Gioncarlo Valentine / The New York Times

На 71-году жизни скончался британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж (Нейл Эндрю Мегсон), передает газета The Guardian.

Как сообщили дочери исполнителя, он умер после двух с половиной лет борьбы с лейкемией 14 марта.

Пи-Орридж родился в Манчестере 22 февраля 1950 года. В 1969-м он образовал собственную перформанс-группу C.O.U.M. Transmission, которая позже трансформировалась в музыкальный коллектив Throbbing Gristle.

«Панк-рокеры сказали: выучите три аккорда и создайте группу», — говорил Пи-Орридж The New Yorker в 2012 году. «И мы подумали: зачем учить какие-то аккорды? Мы хотели делать музыку, как Форд делал автомобили на промышленном конвейере», — отметил он.

Пи-Орридж считается одним из основателей музыкального стиля индастриал: в 1976 году он основал независимый лейбл звукозаписи Industrial Records, название которого произошло от выдвинутого перформанс-артистом Монте Казаззой лозунга «Industrial music for industrial people» («Индустриальная музыка для индустриальных людей»).