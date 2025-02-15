Умерла звезда фильмов «Фанфан-тюльпан» и «Дневная красавица» Женевьев Паж
Умерла французская актриса Женевьев Паж, известная по ролям в фильмах «Дневная красавица» Луиса Бунюэля и «Холодные закуски» Бертрана Блие, передает BFM TV со ссылкой на AFP.
Она скончалась в пятницу,14 февраля, в своем доме в Париже в возрасте 97 лет.
Женевьев Паж (Женевьев Бонжан) родилась в Париже 13 декабря 1927 года, она крестница модельера Кристиана Диора.
Паж играла в «Комеди Франсез» и Национальном народном театре (TNP). Она выходила на сцену вместе с Жераром Филипом в пьесе Альфреда де Мюссе «Лоренцаччо».
Актриса снялась в фильме «Иностранная интрига» вместе с Робертом Митчемом, музыкальной картине «Нескончаемая песня» Джорджа Кьюкора, «Частной жизни Шерлока Холмса» Билли Уайлдера. Она сыграла маркизу де Помпадур в ленте«Фанфан-тюльпан» Кристиана-Жака вместе с Жераром Филипом в роли Фанфана-тюльпана. В «Холодных закусках» Паж снялась вместе с Жераром Депардье и отцом Блие Бернаром Блие. В «Дневной красавице» она играла мадам Анаис, хозяйку борделя, вместе с Катрин Денев в роли Северины Серизи (Дневной красавицы).
В 2011 году в возрасте 84 лет актриса сыграла в постановке Мишеля Фо по пьесе «Британик» Жана Расина.
«Меня интересует все. Именно любопытство помогает выжить, и мне интересно, буду ли я жить завтра, что в моем возрасте действительно интересно!» — признавалась она два года спятся.
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