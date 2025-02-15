Умерла звезда фильмов «Фанфан-тюльпан» и «Дневная красавица» Женевьев Паж

Звезда фильма «Фанфан-тюльпан» Женевьев Паж умерла в возрасте 97 лет

Паж скончалась 14 февраля в своем доме в Париже в возрасте 97 лет. Она была крестницей модельера Кристиана Диора. В киноленте «Фанфан-Тюльпан» Паж исполнила роль маркизы де Помпадур

Женевьев Паж, 1 мая 1956 г. (Фото: Mary Evans / AF Archive / ТАСС) Дэвид Нивен и Женевьев Паж в фильме «Шелковистое дело», 1956 г. (Фото: Harry Kerr / BIPS / Hulton Archive / Getty Images)) Женевьев Паж, 1 мая 1963 г. Женевьев Паж и Питер Эллиотт, 13 октября 1967 г. (Фото: C. Maher / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images) Женевьев Паж во время съёмок фильма «Упадок и падение... орнитолога», 1967 г. (Фото: Keystone Features / Hulton Archive / Getty Images) Женевьев Паж и Роберт Стивенс в фильме «Частная жизнь Шерлока Холмса», 1970 г. (Фото: Keystone Pictures USA / Zuma / Global Look Press) Женевьев Паж на съёмочной площадке «Эль Сид», 1961 г. (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images) Жерар Филипп и Женевьев Паж в спектакле «Капризы Марианны» в Национальном народном театре в Париже, около 1950 г. (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

Умерла французская актриса Женевьев Паж, известная по ролям в фильмах «Дневная красавица» Луиса Бунюэля и «Холодные закуски» Бертрана Блие, передает BFM TV со ссылкой на AFP.

Она скончалась в пятницу,14 февраля, в своем доме в Париже в возрасте 97 лет.

Женевьев Паж (Женевьев Бонжан) родилась в Париже 13 декабря 1927 года, она крестница модельера Кристиана Диора.

Паж играла в «Комеди Франсез» и Национальном народном театре (TNP). Она выходила на сцену вместе с Жераром Филипом в пьесе Альфреда де Мюссе «Лоренцаччо».

Актриса снялась в фильме «Иностранная интрига» вместе с Робертом Митчемом, музыкальной картине «Нескончаемая песня» Джорджа Кьюкора, «Частной жизни Шерлока Холмса» Билли Уайлдера. Она сыграла маркизу де Помпадур в ленте«Фанфан-тюльпан» Кристиана-Жака вместе с Жераром Филипом в роли Фанфана-тюльпана. В «Холодных закусках» Паж снялась вместе с Жераром Депардье и отцом Блие Бернаром Блие. В «Дневной красавице» она играла мадам Анаис, хозяйку борделя, вместе с Катрин Денев в роли Северины Серизи (Дневной красавицы).

В 2011 году в возрасте 84 лет актриса сыграла в постановке Мишеля Фо по пьесе «Британик» Жана Расина.

«Меня интересует все. Именно любопытство помогает выжить, и мне интересно, буду ли я жить завтра, что в моем возрасте действительно интересно!» — признавалась она два года спятся.