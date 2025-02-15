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Умерла звезда фильмов «Фанфан-тюльпан» и «Дневная красавица» Женевьев Паж

Звезда фильма «Фанфан-тюльпан» Женевьев Паж умерла в возрасте 97 лет
Паж скончалась 14 февраля в своем доме в Париже в возрасте 97 лет. Она была крестницей модельера Кристиана Диора. В киноленте «Фанфан-Тюльпан» Паж исполнила роль маркизы де Помпадур

Женевьев Паж, 1 мая 1956 г.
Дэвид Нивен и Женевьев Паж в фильме &laquo;Шелковистое дело&raquo;, 1956&nbsp;г.
Женевьев Паж, 1 мая 1963 г.
Женевьев&nbsp;Паж и Питер&nbsp;Эллиотт,&nbsp;13 октября 1967 г.
Женевьев Паж во время съёмок фильма&nbsp;&laquo;Упадок и падение... орнитолога&raquo;, 1967 г.
Женевьев Паж и&nbsp;Роберт Стивенс&nbsp;в фильме&nbsp;&laquo;Частная жизнь Шерлока Холмса&raquo;, 1970 г.
Женевьев Паж на съёмочной площадке &laquo;Эль Сид&raquo;, 1961 г.
Жерар Филипп и Женевьев Паж в спектакле &laquo;Капризы Марианны&raquo; в Национальном&nbsp;народном театре в Париже, около 1950&nbsp;г.
Женевьев Паж, 1 мая 1956 г.
Дэвид Нивен и Женевьев Паж в фильме &laquo;Шелковистое дело&raquo;, 1956&nbsp;г.
Женевьев Паж, 1 мая 1963 г.
Женевьев&nbsp;Паж и Питер&nbsp;Эллиотт,&nbsp;13 октября 1967 г.
Женевьев Паж во время съёмок фильма&nbsp;&laquo;Упадок и падение... орнитолога&raquo;, 1967 г.
Женевьев Паж и&nbsp;Роберт Стивенс&nbsp;в фильме&nbsp;&laquo;Частная жизнь Шерлока Холмса&raquo;, 1970 г.
Женевьев Паж на съёмочной площадке &laquo;Эль Сид&raquo;, 1961 г.
Жерар Филипп и Женевьев Паж в спектакле &laquo;Капризы Марианны&raquo; в Национальном&nbsp;народном театре в Париже, около 1950&nbsp;г.
Женевьев Паж, 1 мая 1956 г.
(Фото: Mary Evans / AF Archive / ТАСС)
Дэвид Нивен и Женевьев Паж в фильме «Шелковистое дело», 1956 г.
(Фото: Harry Kerr / BIPS / Hulton Archive / Getty Images))
Женевьев Паж, 1 мая 1963 г.
Женевьев Паж и Питер Эллиотт, 13 октября 1967 г.
(Фото: C. Maher / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)
Женевьев Паж во время съёмок фильма «Упадок и падение... орнитолога», 1967 г.
(Фото: Keystone Features / Hulton Archive / Getty Images)
Женевьев Паж и Роберт Стивенс в фильме «Частная жизнь Шерлока Холмса», 1970 г.
(Фото: Keystone Pictures USA / Zuma / Global Look Press)
Женевьев Паж на съёмочной площадке «Эль Сид», 1961 г.
(Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)
Жерар Филипп и Женевьев Паж в спектакле «Капризы Марианны» в Национальном народном театре в Париже, около 1950 г.
(Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

Умерла французская актриса Женевьев Паж, известная по ролям в фильмах «Дневная красавица» Луиса Бунюэля и «Холодные закуски» Бертрана Блие, передает BFM TV со ссылкой на AFP.

Она скончалась в пятницу,14 февраля, в своем доме в Париже в возрасте 97 лет.

Женевьев Паж (Женевьев Бонжан) родилась в Париже 13 декабря 1927 года, она крестница модельера Кристиана Диора.

Паж играла в «Комеди Франсез» и Национальном народном театре (TNP). Она выходила на сцену вместе с Жераром Филипом в пьесе Альфреда де Мюссе «Лоренцаччо».

Актриса снялась в фильме «Иностранная интрига» вместе с Робертом Митчемом, музыкальной картине «Нескончаемая песня» Джорджа Кьюкора, «Частной жизни Шерлока Холмса» Билли Уайлдера. Она сыграла маркизу де Помпадур в ленте«Фанфан-тюльпан» Кристиана-Жака вместе с Жераром Филипом в роли Фанфана-тюльпана. В «Холодных закусках» Паж снялась вместе с Жераром Депардье и отцом Блие Бернаром Блие. В «Дневной красавице» она играла мадам Анаис, хозяйку борделя, вместе с Катрин Денев в роли Северины Серизи (Дневной красавицы).

В 2011 году в возрасте 84 лет актриса сыграла в постановке Мишеля Фо по пьесе «Британик» Жана Расина.

«Меня интересует все. Именно любопытство помогает выжить, и мне интересно, буду ли я жить завтра, что в моем возрасте действительно интересно!» — признавалась она два года спятся.

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