В России за сутки зафиксировали минимум смертей от COVID с конца ноября

Фото: Роман Пименов / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса сообщили в оперативном штабе. Прирост числа заболевших остается минимальным с октября. Умерли 394 человека — это минимум с конца ноября.

В последний раз меньшей 400 смертей от COVID-19 за сутки в России фиксировали 30 ноября. Число новых заболевших за сутки в последний раз опускалось ниже 14 тыс. 15 октября.

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