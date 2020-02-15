В МВД увидели угрозу для России в легализации каннабиса

Среди других вызовов, угрожающих национальной безопасности, в ведомстве назвали применение новейших инструментов рынка финансовых услуг для легализации доходов от незаконного оборота наркотиков

Фото: Bernd Thissen / Global Look Press

Существует 14 основных угроз национальной безопасности России в сфере контроля за оборотом наркотиков, говорится в созданном МВД проекте Стратегии государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, в документе указывается, что вызовом является попытка дестабилизации действующей международной системы контроля над наркотиками путем ее пересмотра в сторону либерализации. Так, например, речь идет о расширении глобального рынка наркотиков за счет легализации в рекреационных целях каннабиса.

Угрозой в МВД посчитали и масштабное использование интернета для пропаганды наркотиков, а также увеличения предложения синтетических наркотиков с использованием прекурсоров, находящихся в свободном обороте.

Среди прочих угроз в стратегии упоминаются применение новейших инструментов рынка финансовых услуг с целью легализации доходов от незаконного оборота наркотиков, использование территории России для транзита наркотиков, а также недостаточная эффективность организации медицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.

Новая стратегия должна прийти на смену предыдущему документу, который был подписан в 2010 г. президентом Дмитрием Медведевым и охватывал период до 2020 г. Тогда главными угрозами назывались контрабанда наркотиков из Афганистана, Европы и Латинской Америки, расширение немедицинского потребления средств, содержащих психоактивные вещества, меры контроля в отношении которых не установлены.