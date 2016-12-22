Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,55 EUR Нал. 70,62 69,63 USD Бирж. 56,94 +0,28 EUR Бирж. 70,19 +0,44 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9232,00 +8,20 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,64 -1,30% DJIA 25195,98 -0,55% Nasdaq 7597,08 +0,48% FTSE 7214,76 -0,13%
Умер российский поэт и издатель Александр Шаталов
Лента новостей
Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа
Умер российский поэт и издатель Александр Шаталов
Общество, 15 фев, 18:44
0
Умер российский поэт и издатель Александр Шаталов
Шаталов также вел передачу на телеканале «Культура» и был основателем издательства «Глагол», которое публиковало книги Лимонова, Буковски, Болдуина и других
Александр Шаталов  (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Поэт, критик и издатель Александр Шаталов скончался в Москве после тяжелой болезни, сообщил РБК писатель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Шаталов был литературным агентом Лимонова. Литературный обозреватель Константин Мильчин подтвердил РБК смерть Шаталова.

«Где-то в 15:40 это произошло у него дома, мне тотчас позвонили товарищи. Знаю, что он несколько дней был при смерти, мучался. Слышал, что был в коме чуть ли не в понедельник. Потом его соборовали, священник приходил в ночь со вторника на среду», — сказал Лимонов.

Шаталов родился в 1957 году в Краснодаре, окончил Московский институт инженеров гражданской авиации, но стал заниматься поэзией и журналистикой. Он работал в издательстве «Молодая гвардия» и газете «Вечерняя Москва», в 2015–2017 годах публиковался в журнале The New Times. Шаталов также вел передачу «Графоман» на телеканале «Культура», в которой знакомил зрителей с книжными новинками.

В 1990 году он вместе с поэтом Сергеем Надеевым основал книжное издательство «Глагол», публиковавшее контркультурную поэзию и прозу. Первой изданной книгой стала «Это я — Эдичка» Эдуарда Лимонова. Также в «Глаголе» вышли книги Джеймса Болдуина, Уильяма Берроуза, Чарльза Буковски, Евгения Харитонова.

«Александр Шаталов был талантливым, энергичным, в чем-то особенным. Несмотря на то что пути наши разошлись, я всегда буду помнить эти бурные и отчаянные годы, когда все так чаяли перемен. Саша Шаталов был готов к подвигу: во времена, когда еще не все было можно, он одним из первых возвращал в русскую культуру и Александра Галича, и Эдуарда Лимоновна, и Евгения Харитонова. Придуманный им «Глагол» мы поднимали вместе, но Саша всегда был на шаг впереди, на градус отважнее. Вечная память. Прости», — сказал РБК Сергей Надеев, главный редактор журнала «Дружба народов».

В 2016 году Шаталов рассказывал, что считает автобиографический роман Лимонова уникальным. «Я был уверен в том, что книжку Лимонова обязательно нужно выпустить с использованием именно той лексики, которую выбрал автор: она была абсолютно адекватна для сюжета его романа. Есть еще одна, не менее важная книжка, она сопровождала сексуальную революцию в нашей стране (если соглашаться с тем, что такая революция в принципе была) — «Комната Джованни» Джеймса Болдуина. Нужно не забывать, что тогда еще существовала 121-я статья УК — уголовное преследование гомосексуализма. И, как мне кажется, книжка, которую я тогда издал, повлияла на то, что эта статья вскоре у нас в стране была отменена».

В том же интервью он сказал, что в последнее время редко издает книги, так как, по его словам, в России была разрушена система распространения этой продукции.
Авторы: Илья Немченко, Дмитрий Окрест, Андрей Гатинский, Егор Губернаторов.
Теги: Эдуард Лимонов , издатель , смерть
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы Политика
«Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым Общество
Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.