Умер российский поэт и издатель Александр Шаталов

Шаталов также вел передачу на телеканале «Культура» и был основателем издательства «Глагол», которое публиковало книги Лимонова, Буковски, Болдуина и других

Александр Шаталов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Поэт, критик и издатель Александр Шаталов скончался в Москве после тяжелой болезни, сообщил РБК писатель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Шаталов был литературным агентом Лимонова. Литературный обозреватель Константин Мильчин подтвердил РБК смерть Шаталова.

«Где-то в 15:40 это произошло у него дома, мне тотчас позвонили товарищи. Знаю, что он несколько дней был при смерти, мучался. Слышал, что был в коме чуть ли не в понедельник. Потом его соборовали, священник приходил в ночь со вторника на среду», — сказал Лимонов.

Шаталов родился в 1957 году в Краснодаре, окончил Московский институт инженеров гражданской авиации, но стал заниматься поэзией и журналистикой. Он работал в издательстве «Молодая гвардия» и газете «Вечерняя Москва», в 2015–2017 годах публиковался в журнале The New Times. Шаталов также вел передачу «Графоман» на телеканале «Культура», в которой знакомил зрителей с книжными новинками.

В 1990 году он вместе с поэтом Сергеем Надеевым основал книжное издательство «Глагол», публиковавшее контркультурную поэзию и прозу. Первой изданной книгой стала «Это я — Эдичка» Эдуарда Лимонова. Также в «Глаголе» вышли книги Джеймса Болдуина, Уильяма Берроуза, Чарльза Буковски, Евгения Харитонова.

«Александр Шаталов был талантливым, энергичным, в чем-то особенным. Несмотря на то что пути наши разошлись, я всегда буду помнить эти бурные и отчаянные годы, когда все так чаяли перемен. Саша Шаталов был готов к подвигу: во времена, когда еще не все было можно, он одним из первых возвращал в русскую культуру и Александра Галича, и Эдуарда Лимоновна, и Евгения Харитонова. Придуманный им «Глагол» мы поднимали вместе, но Саша всегда был на шаг впереди, на градус отважнее. Вечная память. Прости», — сказал РБК Сергей Надеев, главный редактор журнала «Дружба народов».

В 2016 году Шаталов рассказывал, что считает автобиографический роман Лимонова уникальным. «Я был уверен в том, что книжку Лимонова обязательно нужно выпустить с использованием именно той лексики, которую выбрал автор: она была абсолютно адекватна для сюжета его романа. Есть еще одна, не менее важная книжка, она сопровождала сексуальную революцию в нашей стране (если соглашаться с тем, что такая революция в принципе была) — «Комната Джованни» Джеймса Болдуина. Нужно не забывать, что тогда еще существовала 121-я статья УК — уголовное преследование гомосексуализма. И, как мне кажется, книжка, которую я тогда издал, повлияла на то, что эта статья вскоре у нас в стране была отменена».

В том же интервью он сказал, что в последнее время редко издает книги, так как, по его словам, в России была разрушена система распространения этой продукции.