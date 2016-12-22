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Путин наградил погибшего в 1942 году генерала Лизюкова
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Путин наградил погибшего в 1942 году генерала Лизюкова
Общество, 15 фев, 16:55
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Путин наградил погибшего в 1942 году генерала Лизюкова
Президент России своим указом посмертно наградил генерал-майора Александра Лизюкова орденом Жукова
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего в 1942 году генерал-майора Александра Лизюкова.

«За умелую организацию боевых действий войск в ходе стратегических операций Великой Отечественной войны в 1941–1942 годах наградить орденом Жукова генерал-майора Лизюкова Александра Ильича (посмертно)», — гласит указ, опубликованный на портале правовой информации.

Генерал Лизюков (в начале Великой Отечественной войны — полковник) принимал участие в оборонительных боях в Белоруссии, в Смоленском сражении, Харьковской операции и битве под Москвой. В середине 1942 года он был назначен командующим вновь сформированной 5-й танковой армии, которой была поставлена задача ударить по флангу и тылу наступавших на Воронеж немецких войск, однако разгромить противника не удалось, а сам Лизюков в конце июля погиб в бою.

Маршал Константин Рокоссовский вспоминал о гибели Лизюкова так: «В этих боях погиб командующий 5-й танковой армией генерал Лизюков. Он двигался в боевых порядках одного из своих соединений. Чтобы воодушевить танкистов, генерал бросился на своем танке КВ вперед, ворвался в расположение противника и там сложил голову».

При жизни Лизюков был награжден двумя орденами Ленина, в августе 1941 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство» ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Именем Лизюкова названа одна из улиц Воронежа, название которой стало широко известно после выхода в 1988 году мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» Вячеслава Котеночкина. В 2017 году студия Wizart Animation выпустила продолжение мультфильма.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: награды , Великая Отечественная война , Владимир Путин
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