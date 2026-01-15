Daily Mail сообщила о смерти «тайной дочери» Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

«Тайная дочь» вокалиста британской группы Queen Фредди Меркьюри, известная под псевдонимом Биби, скончалась в возрасте 48 лет, пишет Daily Mail. У женщины была диагностирована редкая форма рака позвоночника — хордома.

Когда именно наступила смерть, издание не уточнило. «Ее прах развеян над Альпами», — сообщил журналистам вдовец женщины Томас.

Биби с супругом жили во Франции, у них осталось двое сыновей девяти и семи лет.

В мае 2025-го Daily Mail со ссылкой на автора новой биографии музыканта сообщила, что у Меркьюри есть дочь Биби (настоящее имя таблоид не назвал). Ее мать — жена друга музыканта. Факт рождения ребенка Меркьюри скрывал, об этом знали самые близкие — в частности, невеста Мэри Остин, утверждает издание. Меркьюри никогда не состоял в браке — с Остин он обручился в 1973 году, но через три года они разорвали помолвку, оставшись близкими друзьями.

Биографу Меркьюри Лесли-Энн Джонс Биби рассказала, что росла «в любящей семье», но знала, кто ее отец. Женщина призналась, что сделала ДНК-тест, но «не хотела делиться своим отцом со всем миром».

Меркьюри умер 24 ноября в 1991 году в возрасте 45 лет от пневмонии, вызванной осложнениями СПИДа. За день до этого он публично признался, что болен СПИДом, а также распорядился передать все права на песню «Bohemian Rhapsody» фонду Теренса Хиггинса — сейчас это ведущая в Великобритании благотворительная организация, занимающаяся борьбой с ВИЧ/СПИД.

После смерти музыканта участники группы Queen и их менеджер основали фонд The Mercury Phoenix Trust — он по сей день помогает больным ВИЧ/СПИД и их близким.