 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Daily Mail сообщила о смерти «тайной дочери» Фредди Меркьюри

Фредди Меркьюри
Фредди Меркьюри (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

«Тайная дочь» вокалиста британской группы Queen Фредди Меркьюри, известная под псевдонимом Биби, скончалась в возрасте 48 лет, пишет Daily Mail. У женщины была диагностирована редкая форма рака позвоночника — хордома.

Когда именно наступила смерть, издание не уточнило. «Ее прах развеян над Альпами», — сообщил журналистам вдовец женщины Томас.

Биби с супругом жили во Франции, у них осталось двое сыновей девяти и семи лет.

В мае 2025-го Daily Mail со ссылкой на автора новой биографии музыканта сообщила, что у Меркьюри есть дочь Биби (настоящее имя таблоид не назвал). Ее мать — жена друга музыканта. Факт рождения ребенка Меркьюри скрывал, об этом знали самые близкие — в частности, невеста Мэри Остин, утверждает издание. Меркьюри никогда не состоял в браке — с Остин он обручился в 1973 году, но через три года они разорвали помолвку, оставшись близкими друзьями.

Биографу Меркьюри Лесли-Энн Джонс Биби рассказала, что росла «в любящей семье», но знала, кто ее отец. Женщина призналась, что сделала ДНК-тест, но «не хотела делиться своим отцом со всем миром».

Меркьюри умер 24 ноября в 1991 году в возрасте 45 лет от пневмонии, вызванной осложнениями СПИДа. За день до этого он публично признался, что болен СПИДом, а также распорядился передать все права на песню «Bohemian Rhapsody» фонду Теренса Хиггинса — сейчас это ведущая в Великобритании благотворительная организация, занимающаяся борьбой с ВИЧ/СПИД.

После смерти музыканта участники группы Queen и их менеджер основали фонд The Mercury Phoenix Trust — он по сей день помогает больным ВИЧ/СПИД и их близким.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Фредди Меркьюри дочь смерть СПИД рак
Материалы по теме
Умер бывший футболист и тренер «Челси» Эдди Маккриди
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Россельхознадзор предложил продавать ветеринарный габапентин по рецепту Общество, 15:26
Глава Nothing предрек значительное подорожание смартфонов в 2026 году Life, 15:19
Минздрав рассказал о пострадавших при взрыве в центре МВД в Сыктывкаре Общество, 15:19
В Госдуме назвали срок окончательной блокировки WhatsApp в России Технологии и медиа, 15:10
Большунов одержал первую победу в сезоне Спорт, 15:05
МВД проводит проверку после взрыва и пожара в учебном центре в Сыктывкаре Общество, 15:04
Завотделением новокузнецкого роддома избрали меру пресечения Общество, 14:55
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Аналитики МТС Exolve назвали наиболее востребованные сервисы в 2025 году Пресс-релиз, 14:53
10 крупных криптовалют подорожали на 50% и более с начала года Крипто, 14:51
Суд выбрал меру пресечения для завотделением в роддоме в Кузбассе Общество, 14:51
«Ак Барс» продлил до пяти матчей серию поражений «Амура» в КХЛ Спорт, 14:50
Daily Mail сообщила о смерти «тайной дочери» Фредди Меркьюри Общество, 14:50
В Сыктывкаре завели уголовное дело о взрыве в здании МВД Общество, 14:48
Управленческая решетка Блейка — Моутон: стили руководства и суть модели Образование, 14:42