ФСБ задержала руководство Смоленской АЭС за «освоение» денег на ремонт
Заместителя директора Смоленской АЭС задержали по делу о превышении должностных полномочий, также задержан бывший замдиректора, сообщает управление ФСБ по региону.
По версии следствия, фигуранты решили «освоить» выделенные на реконструкцию станции средства «в установленные сроки», предложив главе фирмы-подрядчика оплатить еще не выполненные работы.
«Мужчина согласился и поручил своим починенным подготовить необходимую исполнительную документацию», — сообщили в ФСБ. Фирма получила более 3 млн руб., но работы так и не были проведены.
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