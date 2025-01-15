ФСБ задержала руководство Смоленской АЭС за «освоение» денег на ремонт

Смоленская АЭС (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Заместителя директора Смоленской АЭС задержали по делу о превышении должностных полномочий, также задержан бывший замдиректора, сообщает управление ФСБ по региону.

По версии следствия, фигуранты решили «освоить» выделенные на реконструкцию станции средства «в установленные сроки», предложив главе фирмы-подрядчика оплатить еще не выполненные работы.

«Мужчина согласился и поручил своим починенным подготовить необходимую исполнительную документацию», — сообщили в ФСБ. Фирма получила более 3 млн руб., но работы так и не были проведены.

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