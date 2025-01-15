Давший показания на экс-ректора КФУ заявил, что оговорил его

Юрий Еременко, у которого в тюрьме развилась катаракта, заявил, что силовики пообещали ему операцию, если он даст показания против Гафурова. Однако ее не провели, и осужденный изложил адвокатам другую версию, пишет газета

Ильшат Гафуров (Фото: пресс-служба Басманного суда / ТАСС)

Один из лидеров преступной группировки «29-й комплекс» Юрий Еременко (Ерема), который дал показания против экс-ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова, заявил, что оговорил его по просьбе оперативников. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление Еременко адвокатам.

Как отмечает издание, сначала Еременко дал показания против Гафурова, а затем, в 2024 году, повторил их в Савеловском районном суде Москвы, где слушается дело экс-ректора.

Адвокат Еременко Александр Нарышкин сказал «Коммерсанту», что защита, когда наступила ее очередь предъявлять суду доказательства, предоставила его показания из колонии. Один из защитников, по его словам, опросил Еременко, который «без какого бы то ни было давления» и «добровольно» рассказал, что, отбывая пожизненный срок, оказался в трудной жизненной ситуации.

У мужчины развилась катаракта, и он начал слепнуть. Родственники Еременко пытались организовать для него операцию, но администрация колонии «Мордовская зона», где он отбывает наказание, не пошла навстречу, пишет «Коммерсант».

«И тогда на меня вышли сотрудники органов, которые сообщили мне, что организация необходимой мне операции будет возможна только в том случае, если я смогу подтвердить имеющуюся у них информацию о причастности Гафурова Ильшата к приготовлению к убийству Исрафилова А.Р. и его последующему убийству в 1999 году», — приводит издание выдержку из показаний Еременко адвокату.

По словам осужденного, Гафуров не имел отношения к этим преступлениям, но силовики утверждали, что располагают достоверной информацией, которую уже подтвердили другие члены группировки. Еременко, с его собственных слов, заверили, что для ректора показания «большого значения» иметь не будут, но для здоровья его самого «будут иметь большое значение».

«Я был вынужден согласиться. Меня действительно этапировали в Казань, где и произвели допросы. Однако операция все откладывалась и откладывалась», — сказал адвокату Еременко.

Он заявил, что позднее ему пообещали организовать операцию, если он подтвердит свои показания в суде, что он и сделал. По словам осужденного, ему провели обследование для убедительности, но операцию в итоге не сделали.

РБК направил запрос в УФСИН Мордовии и в СК Татарстана.

Гафурова задержали, а затем арестовали в декабре 2021 года. Его обвиняют в заказном убийстве (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК, ч. 4 ст. 33, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК). За это грозит пожизненное лишение свободы.

По информации «Коммерсанта», Гафурова обвиняют в том, что в 1999 году он, будучи главой Елабуги, организовал два покушения на местного бизнесмена Айдара Исрафилова, одно из которых завершилось его убийством в Москве.

Гафуров — доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук и профессор, а также депутат Государственного совета Татарстана. Он руководил КФУ с 2010 по 2021 год. Новым ректором университета после его ареста стал Ленар Сафин.